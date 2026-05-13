El president dels Estats Units, Donald Trump, torna a carregar contra l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN). Aquest dimarts Trump ha reiterat que no necessiten l’OTAN, hores després que el secretari general, Mark Rutte, s’hagi mostrat “extremadament optimista” amb el futur de l’organització i hagi restat importància a les reiterades amenaces del magnat republicà amb l’expulsió dels membres que no apugen la seva despesa en defensa. “No ha estat present quan la necessitàvem”, ha expressat el dirigent nord-americà en declaracions a la premsa que han estat recollides per Europa Press. Trump, així, ha mostrat la seva decepció, recalcant que si haguessin necessitat en algun moment a l’aliança, tampoc haurien estat allà.
El secretari neerlandès de l’aliança militar, Mark Rutte ha indicat que el seu optimisme és gràcies a Trump, perquè el 2025 tots els socis, inclosos algunes economies grans com Canadà, Itàlia i Espanya, van elevar la seva despesa en defensa fins a un 2% del PIB. No obstant això, no ha estat prou per al president, perquè la retirada de 5000 militars estatunidencs a Alemanya ha fet sorgir la incertesa sobre el futur de la presència militar dels EUA a Europa i l’impacte en l’equilibri de la seguretat del continent.
Trump parlarà amb Xi Jinping sobre l’Iran
Amb les converses de pau amb l’Iran aturades, Trump ha anunciat que mantindrà una “llarga conversa” amb Xi Jinping, el seu homòleg xinès, dimecres i dijous. En aquest sentit, ha reconegut que es porta bé i el considera “un amic”, per la qual cosa pronostica “coses bones” en la seva trobada amb el mandatari xinès. Ha assenyalat que les línies vermelles que farien acabar amb l’alto el foc, assolit a l’abril i estès posteriorment de forma indefinida, encara no estan decidides.
Rebutja la intervenció xinesa per acabar amb el conflicte iniciat el 28 de febrer, i assegura que guanyaran “de forma pacífica o de qualsevol manera”, en contraposició amb les afirmacions que considera “falses i absurdes” d’alguns mitjans estatunidencs a qui ha acusat de “traïdors” per dir que l’Iran està guanyant militarment. “Tan sols els ingrats, els perdedors i els necis són capaços de conspirar en contra dels Estats Units”, ha manifestat.
D’altra banda, el ministre d’exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha carregat contra la Casa Blanca per tenir un enfocament “expansionista”, centrat en l’amenaça i la provocació, que obstaculitza qualsevol esforç per trobar una sortida pacífica al conflicte. El cap de la diplomàcia persa s’ha expressat en aquests termes durant una trobada amb el viceministre d’exteriors de Noruega, Andreas Motzfeld Kravik, que es troba a Teheran.