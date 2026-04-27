El govern espanyol va destinar l’any passat el 2,42% del Producte Interior Brut (PIB) a despesa militar, segons les estimacions que ha fet el Centre Delàs. La xifra s’enfila fins als 39.476 milions i suposa una pujada de més del 50% en menys d’un any. L’Estat se situa en el quinzè lloc dels països del món que més destinen a despesa militar.
En una roda de premsa celebrada aquest dilluns, l’expert en despesa militar del Centre Delàs, Pere Ortega, ha celebrat que el Govern espanyol hagi fet seva la consigna del No a la guerra, però ha reclamat que la posi “en pràctica”, després que s’hagi passat del 0,84% del PIB fa dos anys 2024 a més del 2% el 2025, complint així amb el compromís adquirit amb l’OTAN d’arribar fins al 2%.
Transferències extraordinàries de crèdit
Les dades surten de la liquidació final del pressupost del Ministeri de Defensa, en el qual consten les transferències de crèdit extraordinàries aprovades durant 2025, que ascendeixen a 8.587 milions d’euros, sumats als 14.454 milions del pressupost d’aquest departament, prorrogat des de 2023. A això se li sumen altres partides repartides per altres ministeris i programes, per al que el Govern ha hagut de fer “comptabilitat creativa”, segons ha explicat Ortega, ja que ha desviat els romanents de crèdit d’altres ministeris al de Defensa, i preveu que faran el mateix el 2026.
A parer del Centre Delàs, l’augment de la despesa en defensa afecta al benestar de la població, ja que provoca “retallades en altres ministeris”, segons Ortega. L’expert també ha titllat de fal·làcia que aquest increment de la despesa sigui per a preparar a la Unió Europea (UE) per a una futura guerra, davant una eventual invasió russa d’un altre país europeu. Per a Ortega, la UE està duent a terme “una economia de guerra” davant la fal·làcia, segons ell, de l’estancament econòmic europeu, alguna cosa que també assegura que afectarà el benestar social a nivell europeu.
No s’han els anul·lat els contractes d’armes amb
Des del Centre Delàs també han acusat l’Executiu de Pedro Sánchez de no estar sent eficient a l’hora de posar fi a les relacions amb Israel en el marc del decret d’embargament d’armes. I han criticat que el Ministeri de Defensa “no ha anul·lat cap dels contractes”, sinó els anuncis de contractació.
D’altra banda, la portaveu de la campanya Prou comerç d’armes amb Israel, Alys Samson, també ha criticat que hi hagi vaixells que transporten material militar a Israel que estan podent atracar en ports espanyols, com el de València i el d’Algesires, i ha qualificat d'”anecdòtics” els casos en què el Govern ho ha impedit.
A més, Samson ha reclamat que no hi hagi excepcions a l’embargament d’armes, i ha denunciat que l’executiu aprovés una clàusula d’excepció “per comprar material militar a Israel”.