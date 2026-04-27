El gobierno español destinó el año pasado el 2,42 % del Producto Interior Bruto (PIB) a gasto militar, según las estimaciones realizadas por el Centro Delàs. La cifra asciende hasta los 39.476 millones y supone un aumento de más del 50 % en menos de un año. El Estado se sitúa en el decimoquinto lugar de los países del mundo que más destinan a gasto militar.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, el experto en gasto militar del Centro Delàs, Pere Ortega, celebró que el Gobierno español haya hecho suyo el lema del No a la guerra, pero reclamó que lo ponga «en práctica», después de que se haya pasado del 0,84 % del PIB hace dos años 2024 a más del 2 % en 2025, cumpliendo así con el compromiso adquirido con la OTAN de llegar hasta el 2 %.

Transferencias extraordinarias de crédito

Los datos provienen de la liquidación final del presupuesto del Ministerio de Defensa, en el que constan las transferencias de crédito extraordinarias aprobadas durante 2025, que ascienden a 8.587 millones de euros, sumados a los 14.454 millones del presupuesto de este departamento, prorrogado desde 2023. A esto se le suman otras partidas repartidas por otros ministerios y programas, para lo cual el Gobierno ha tenido que hacer «contabilidad creativa», según explicó Ortega, ya que ha desviado los remanentes de crédito de otros ministerios al de Defensa, y prevé que harán lo mismo en 2026.

Según el Centro Delàs, el aumento del gasto en defensa afecta al bienestar de la población, ya que provoca «recortes en otros ministerios», según Ortega. El experto también calificó de falacia que este incremento del gasto sea para preparar a la Unión Europea (UE) para una futura guerra, ante una eventual invasión rusa de otro país europeo. Para Ortega, la UE está llevando a cabo «una economía de guerra» ante la falacia, según él, del estancamiento económico europeo, algo que también asegura que afectará el bienestar social a nivel europeo.

No se han anulado los contratos de armas con

Desde el Centro Delàs también han acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no estar siendo eficiente a la hora de poner fin a las relaciones con Israel en el marco del decreto de embargo de armas. Y han criticado que el Ministerio de Defensa «no ha anulado ninguno de los contratos», sino los anuncios de contratación.

Por otro lado, la portavoz de la campaña Prou comerç d’armes amb Israel, Alys Samson, también ha criticado que haya barcos que transportan material militar a Israel que están pudiendo atracar en puertos españoles, como el de Valencia y el de Algeciras, y ha calificado de «anecdóticos» los casos en los que el Gobierno lo ha impedido.

Además, Samson ha reclamado que no haya excepciones al embargo de armas, y ha denunciado que el ejecutivo aprobara una cláusula de excepción «para comprar material militar a Israel».