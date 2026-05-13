El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a criticar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Este martes, Trump ha reiterado que no necesitan a la OTAN, horas después de que el secretario general, Mark Rutte, se haya mostrado «extremadamente optimista» con el futuro de la organización y haya restado importancia a las reiteradas amenazas del magnate republicano con la expulsión de los miembros que no aumentan su gasto en defensa. «No ha estado presente cuando la necesitábamos», ha expresado el dirigente estadounidense en declaraciones a la prensa que han sido recogidas por Europa Press. Trump, así, ha mostrado su decepción, recalcando que si hubiesen necesitado en algún momento a la alianza, tampoco habrían estado allí.

El secretario neerlandés de la alianza militar, Mark Rutte, ha indicado que su optimismo se debe a Trump, porque para 2025 todos los socios, incluidas algunas grandes economías como Canadá, Italia y España, elevaron su gasto en defensa hasta un 2% del PIB. No obstante, no ha sido suficiente para el presidente, porque la retirada de 5000 militares estadounidenses de Alemania ha hecho surgir la incertidumbre sobre el futuro de la presencia militar de EE. UU. en Europa y el impacto en el equilibrio de la seguridad del continente.

Trump hablará con Xi Jinping sobre Irán

Con las conversaciones de paz con Irán detenidas, Trump ha anunciado que mantendrá una «larga conversación» con Xi Jinping, su homólogo chino, miércoles y jueves. En este sentido, ha reconocido que se lleva bien y lo considera «un amigo», por lo que pronostica «cosas buenas» en su encuentro con el mandatario chino. Ha señalado que las líneas rojas que harían terminar con el alto el fuego, logrado en abril y extendido posteriormente de forma indefinida, aún no están decididas.

El presidente chino Xi Jinping se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump en Busan, Corea del Sur. Europa Press / Contacto / Huang Jingwen

Rechaza la intervención china para terminar con el conflicto iniciado el 28 de febrero, y asegura que ganarán «de forma pacífica o de cualquier manera», en contraposición con las afirmaciones que considera «falsas y absurdas» de algunos medios estadounidenses a quienes ha acusado de «traidores» por decir que Irán está ganando militarmente. «Solo los ingratos, los perdedores y los necios son capaces de conspirar en contra de los Estados Unidos», ha manifestado.

Por otro lado, el ministro de exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha cargado contra la Casa Blanca por tener un enfoque «expansionista», centrado en la amenaza y la provocación, que obstaculiza cualquier esfuerzo por encontrar una salida pacífica al conflicto. El jefe de la diplomacia persa se ha expresado en estos términos durante un encuentro con el viceministro de exteriores de Noruega, Andreas Motzfeld Kravik, que se encuentra en Teherán.