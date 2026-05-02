Trump retira 5.000 soldados de Alemania por la tensión con el canciller Merz

La tensión entre Donald Trump y el canciller Friedrich Merz comienza a hacerse palpable sobre el terreno. Estados Unidos ha anunciado que retirará 5.000 soldados de Alemania en medio de estas tensiones mantenidas por el presidente estadounidense y el líder alemán a raíz de la guerra en Irán. «Esta decisión sigue una revisión exhaustiva de la postura de la fuerza del Departamento de Defensa en Europa y es en reconocimiento de los requisitos y las condiciones sobre el terreno», señaló este sábado en una declaración enviada a medios estadounidenses el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

En este comunicado, Parnell indica que la previsión es que el repliegue militar se complete en los próximos «seis a doce meses», de modo que más de 36.000 efectivos de EE.UU. deberían abandonar próximamente el país europeo. Este posicionamiento llega tras el choque de declaraciones entre Merz y Trump. El canciller alemán sugirió que EE.UU. había sido «humillado» por los negociadores de Irán, y el presidente estadounidense respondió a Merz afirmando que estaba haciendo «un trabajo terrible» y que tenía «problemas de todo tipo» en materia de inmigración y energía.

El líder y candidato de la CDU/CSU a las elecciones alemanas, Friedrich Merz / EP MICHAEL KAPPELER – DPA 23/2/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

El paso de retirar tropas podría no acabar con Alemania. El presidente de Estados Unidos ha dejado entrever que países como Italia o España podrían ser los siguientes por lo que considera una falta de apoyo de estos dos países ante la guerra en Irán. «Probablemente sí. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha dado ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible», subrayó Trump desde la Casa Blanca.

Europa debe asumir «más responsabilidades» en defensa

Por su parte, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha afirmado que la retirada de tropas estadounidenses era «previsible» y que deja claro que Europa debe asumir «más responsabilidades» en su defensa. «Queda claro: dentro de la OTAN tenemos que volvernos más europeos para poder seguir siendo transatlánticos. Dicho de otra manera: los europeos debemos asumir una responsabilidad mayor en nuestra propia seguridad», apuntó.