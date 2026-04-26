El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Cole Allen, l'”home molt normal” darrere el tiroteig contra Trump
  • CA
Alberto Prieto
Alberto Prieto
26/04/2026 18:07

El detingut per l’agressió contra el president dels Estats Units, Donald Trump, va ser immediatament detingut per les autoritats nord-americanes. L’acusat és Cole Tomas Allen, un professor californià de 31 anys, resident a Torrance, al comtat de Los Angeles. Segons els agents federals encarregats de la investigació, Allen va viatjar en tren des de South Bay fins a Chicago i, d’allà, a Washington DC per allotjar-se a l’hotel Hilton, a on Trump ha celebrat el seu sopar anual amb corresponsals i periodistes. Els agents no han pogut esbrinar, ara per ara, un motiu per als atacs; i no s’ha conegut cap missatge ni manifest que atorgui claredat a les seves accions.

D’acord amb la seva presència a les xarxes socials, Allen és enginyer mecànic de formació, graduat a la universitat californiana de Caltech; amb un màster en ciències de la computació a la facultat de Dominguez Hills, associada a la Universitat Estatal de California. Actualment, treballava amb la companyia educativa C2 Education, i dedicava part de la seva jornada a llaurar-se una carrera com a dissenyador i programador de videojocs independents. En declaracions a la premsa local, un dels seus estudiants l’ha descrit com un “home molt normal”. “Molt intel·ligent, i una mica curiós, però definitivament ningú esperava que fes el que ha fet”, ha descrit el testimoni. Segons ha avançat la fiscal de Washington D.C. Jeanine Pirro, Allen serà oficialment acusat dilluns davant un tribunal federal d’un delicte d’ús d’armes de foc i un altre d’assalt a un agent federal amb una arma perillosa.

El president dels Estats Units, Donald Trump, durant l'atac contra el sopar de corresponsals a l'Hotel Hilton de Washington / EP
El president dels Estats Units, Donald Trump, durant l’atac contra el sopar de corresponsals a l’Hotel Hilton de Washington / EP

Bona part del motiu de l’acusació limitada que rebrà és que el seu atemptat ha estat una desfeta. D’acord amb les imatges que s’han difós per xarxes socials i mitjans de comunicació locals, el personal de protecció del president va aconseguir aturar la seva internada a la sala a on se celebrava el sopar sense més problema. “Pràcticament no ha arribat a trencar el perímetre de seguretat”, ha assenyalat Todd Blanche, el fiscal general dels Estats Units en funcions, que cobreix el forat generat per l’acomiadada Pam Bondi.

Un pistoler solitari

Les primeres investigacions de les autoritats nord-americanes no han estat prou per revelar cap motivació política ni personal darrere l’atac contra el president. Allen no constava als registres de vot de cap dels dos partits majoritaris, si bé sí que havia donat 25 dòlars, uns 20 euros, a la plataforma ActBlue, una entitat de tendència demòcrata que va servir per finançar la campanya electoral fallida de l’exvicepresidenta Kamala Harris. Tot i això, ni el mateix Trump ni el cap de la policia de Washington, Jeffery Carroll, han identificat cap mena d’organització darrere l’atemptat. “En aquest punt, tot fa pensar que és un llop solitari, un tirador únic”, ha declarat Carroll davant la premsa.

Comparteix
Comparteix
Comparteix
Comparteix
Comparteix

Icona de pantalla completa