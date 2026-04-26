El manifest de l’autor del tiroteig contra Trump: “Pedòfil, violador i traïdor”

Les motivacions darrere l’atac contra el president dels Estats Units, Donald Trump, al sopar tradicional amb la premsa i els corresponsals internacionals a Washington. Segons ha revelat el mitjà novaiorquès New York Post, Cole Tomas Allen, el pressumpte autor del tiroteig contra les autoritats nord-americanes va enviar un manifest als seus familiars minuts abans dels fets. En ell, detalla el seu rebuig a les polítiques del president i de tot el govern federal, en termes especialment vehements. El llenguatge que utilitza Allen en el suposat manifest és més col·loquial i agressiu que el que s’ha pogut trobar en recents actuacions similars, com ara l’assassinat del CEO d’United Healthcare, Brian Thompson, en mans de l’activista Luigi Mangione. En ell, Allen esclata contra Trump per les seves acusacions d’assatjament sexual, les múltiples aparicions en els papers del criminal sexual i financer novaiorquès Jeffrey Epstein i la seva política exterior. “No estic disposat a permetre que un pedòfil, violador i traidor taqui les meves mans amb els seus crims”, etziba en el document.
En el manifest, Allen es dirigeix en primer lloc als seus familiars i amics, així com als seus estudiants. “Demano disculpes als meus pares per dir-los que tenia una entrevista sense especificar que era per la llista de més buscats; i als meus col·legues i estudiants per dir-los que tenia una urgència personal -tot i que probablement necessitaré anar a urgències després de fer això”, escrivia el tirador, mantenint el to irònic que domina el text. A més, confirmaria les sospites dels agens federals, que ja van deduir que l’objectiu de l’atac no era només Trump, sinó tots els oficials de la seva administració. “Els membres del govern, sense incloure el senyor Patel (referint-se al director de l’FBI, Kash Patel) són objectius prioritaris, per ordre de jerarquia”, delimita. Fora dels alts càrrecs de la casa blanca, Allen exclou de la llista tant el servei secret com la seguritat de l’hotel i les forces de seguretat, si bé contemplava agredir-los “si no és necessari, és a dir, si no em disparen”.
Trump assegura que “odiava els cristians”
El primer interpret del manifest d’Allen ha estat el mateix president Trump, que l’ha posat al centre de la diana en una entrevista amb el canal conservador Fox News. En la conversa, el mandatari ha atribuït el tiroteig a “l’odi als cristians” de l’autor. “El paio està malament. Odia els cristians, això queda clar pel que hem pogut llegir”, ha assegurat. També ha insistit en la demanda que ha dominat l’espai conservador nord-americà des de l’inici de la jornada: el permís per reformar la Casa Blanca i instal·lar-hi una sala de ball nova. “Ha estat difícil defensar l’hotel, perquè hi havia més de 1.000 habitacions”, ha raonat.