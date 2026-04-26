El manifiesto del autor del tiroteo contra Trump: «Pedófilo, violador y traidor»

Las motivaciones detrás del ataque contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cena tradicional con la prensa y los corresponsales internacionales en Washington. Según ha revelado el medio neoyorquino New York Post, Cole Tomas Allen, el presunto autor del tiroteo contra las autoridades estadounidenses envió un manifiesto a sus familiares minutos antes de los hechos. En él, detalla su rechazo a las políticas del presidente y de todo el gobierno federal, en términos especialmente vehementes. El lenguaje que utiliza Allen en el supuesto manifiesto es más coloquial y agresivo que el que se ha podido encontrar en recientes actuaciones similares, como el asesinato del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, a manos del activista Luigi Mangione. En él, Allen estalla contra Trump por sus acusaciones de acoso sexual, las múltiples apariciones en los papeles del criminal sexual y financiero neoyorquino Jeffrey Epstein y su política exterior. «No estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes», arremete en el documento.

En el manifiesto, Allen se dirige en primer lugar a sus familiares y amigos, así como a sus estudiantes. «Pido disculpas a mis padres por decirles que tenía una entrevista sin especificar que era para la lista de más buscados; y a mis colegas y estudiantes por decirles que tenía una urgencia personal -aunque probablemente necesitaré ir a urgencias después de hacer esto», escribía el tirador, manteniendo el tono irónico que domina el texto. Además, confirmaría las sospechas de los agentes federales, que ya dedujeron que el objetivo del ataque no era solo Trump, sino todos los oficiales de su administración. «Los miembros del gobierno, sin incluir al señor Patel (refiriéndose al director del FBI, Kash Patel) son objetivos prioritarios, por orden de jerarquía», delimita. Fuera de los altos cargos de la Casa Blanca, Allen excluye de la lista tanto al servicio secreto como a la seguridad del hotel y las fuerzas de seguridad, si bien contemplaba agredirlos «si no es necesario, es decir, si no me disparan».

Cole Tomas Allen, el acusado de disparar contra el presidente de los Estados Unidos / EP

Trump asegura que «odiaba a los cristianos»

El primer intérprete del manifiesto de Allen ha sido el mismo presidente Trump, que lo ha puesto en el centro de la diana en una entrevista con el canal conservador Fox News. En la conversación, el mandatario ha atribuido el tiroteo al «odio a los cristianos» del autor. «El tipo está mal. Odia a los cristianos, eso queda claro por lo que hemos podido leer», ha asegurado. También ha insistido en la demanda que ha dominado el espacio conservador estadounidense desde el inicio de la jornada: el permiso para reformar la Casa Blanca e instalar allí una nueva sala de baile. «Ha sido difícil defender el hotel, porque había más de 1.000 habitaciones», ha razonado.