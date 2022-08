Revolta de càmeres de TV3 per una informació mal gravada amb un mòbil

Els operadors d’imatge de Televisió de Catalunya han esclatat contra la gestió de TV3 amb un comunicat al qual ha tingut accés El Món i que han fet arribar al director dels informatius, el cap d’imatge, l’equip de realització, els consells de programes i consell d’informatius, els operadors d’imatge i a producció de programes i redacció. La gota que ha fet vessar el got ha estat la gravació del que s’anomena “fals directe” en l’argot televisiu –una connexió amb un programa en directe però gravada prèviament– feta mb un Iphone 12 que es va emetre al Telenotícies Migdia del passat divendres 19 d’agost. La peça en qüestió es pot veure en el minut 6:30 del TN de divendres passat.

Era una peça sobre l’incendi a l’Alt Palància, al País Valencià, de la passada setmana, elaborada per Ximo Blasco, coordinador de la direcció d’informatius, sobre el terreny. Els operadors d’imatge asseguren en el comunicat que s’han sentit “avergonyits” per aquesta informació perquè al seu parer la qualitat tècnica i de realització era “lamentable” i “res justificava la seva emissió”. A més, van més enllà i assenyalen que la direcció dels Serveis Informatius havia decidit que l’equip desplaçat a la zona tornés als estudis.

En aquest text els professionals asseguren que no hi ha “tecnofòbia” ni “components personals” en la seva crítica, perquè consideren que els mòbils poden ser “eines perfectament admissibles” sempre que s’utilitzin “d’una forma adequada, per la gent que li pertoca i ben formada”. “Als Serveis Informatius qui està qualificat i autoritzat a fer servir-los com a tal, per preparació tècnica, periodística i artística, són els OPIs [operadors d’imatge] i els ENGs [professionals de la redacció amb formació com a càmeres], ningú més”, recorden abans d’insistir que deixar que altres professionals hi treballin és actuar amb “enorme manca de rigor professional”.

La seu de TV3 (Televisió de Catalunya), a Sant Joan Despí / Jordi Borràs

Carreguen contra el cap d’Informatius per “aplaudir experiments”

Bona part del text carrega contra l'”intrusisme laboral” que comporta que algú no qualificat faci servir un telèfon per gravar sense prou formació tècnica. Consideren que és el cap d’Informatiu en funcions, Daniel Bramón, qui “hauria d’estar preocupat, en lloc d’aplaudir aquests experiments” i li recorden que el problema no són les eines sinó qui les fa servir. Els operadors creuen que la situació a la qual s’ha arribat a Televisió de Catalunya és “molt greu” i és fruit del “desgavell i desorganització estratègica” en el moment d’introduir noves càmeres. “Ens fa la sensació que la implementació d’aquesta eina tecnològica s’està fent sense un criteri concret, d’una manera improvisada i amb poc rigor pressupostari”, exposen.

En paral·lel reclamen una formació adequada per als operadors d’imatge ja que “tutorials incomplets al portal no són formació”. En aquest sentit demanen al cap de l’Àrea Tècnica, Ramon Sangrà, “una implicació seriosa i compromesa en la defensa de la formació” de tots els professionals que hagin de fer servir eines noves. A més, recorden que les formacions estan incloses al seu sou i Europa les subvenciona. “Fa més de vint anys que les trobem molt a faltar”, denuncien abans de deixar clar que les paguen de les seves pròpies butxaques.

Avergonyits i preocupats

Els operadors d’imatge diuen sentir-se “avergonyits” i “preocupats” per la “falta de filtres professionals” que vigilin que peces d’aquest tipus no arribin a emetre’s. També critiquen la falta de reacció de la redacció i es pregunten: “Si aquest fals directe l’hagués protagonitzat per algú sense un càrrec directiu dels Serveis Informatius, hauria tingut la mateixa acceptació?”.

Insisteixen que els serveis informatius són un referent per a la ciutadania i la inversió econòmica “obliga a treballar en tot moment amb una gran excel·lència, tant en el rigor informatiu com en la qualitat tècnica i de realització”, cosa que no es va complir amb aquesta peça. Els operadors criden a continuar sent una referència en qualitat i no caure en la “manca de rigor professional” que és “fàcilment evitable”. “Demanem a les noves direccions que vindran que estiguin amatents a aquests símptomes de decadència i manca de criteri professional i els corregeixin”, conclouen abans de deixar clar que “ens hi juguem molt”.