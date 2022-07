La CCMA nega que els nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio siguin continuistes

La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha negat aquest divendres que els projectes dels nous directors de TV3, Sigfrid Gras, i de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, siguin “continuistes”. “Són els millors entre tots els presentats per acompanyar la renovació que vol aconseguir la CCMA”, ha argumentat Romà durant la Comissió de Control de la corporació.

Així doncs, la presidenta de la CCMA ha assegurat que Gras i Borda “no han sigut escollits per comoditat”, sinó que perquè els seus projectes “responen a certa capacitat de transformació” i una aposta pel “talent intern”.

Els nous directors de TV3, Sigfrid Gras, i de Catalunya Ràdio, Jordi Borda / CCMA

El procés de selecció, que va culminar en tres mesos, es va fer a través d’una comissió formada per experts, que va analitzar i avaluar les diferents iniciatives presentades. Finalment, es van escollir els de Sigfrid Gras i Jordi Borda, ja que aportaven una visió “innovadora i transversal”.

El comentari de Vox sobre Laura Borràs

El diputat de Vox Alberto Tarradas ha dit durant el seu torn que no s’està fent una “renovació” sinó que és un nou nomenament dels “independentistes i socialistes per satisfer les necessitats dels partits”.

Tarradas ha aprofitat la intervenció per titllar la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, de “narcopresidenta”. L’expressió ha molestat a Junt per Catalunya i ha demanat una rectificació. El diputat de Vox no s’ha retractat i el president de la Comissió de Control de la CCMA, David Pérez Ibáñez, ha retirat l’expressió del llibre de sessions.

Presència de dones i “manca de paritat”

En el procés públic per dirigir TV3 es van presentar nou persones i en el de Catalunya Ràdio 10. D’aquestes, només quatre eren dones. Una situació que ha lamentat Romà i que “preocupa” a la parlamentària d’ERC, Raquel Sans, ha dit en el seu torn. Una posició a la qual també s’hi han sumat la CUP i els comuns.