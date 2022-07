La CCMA gairebé duplica la despesa en nòmines que aconsella el contracte programa 

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el grup que incorpora TV3, Catalunya Ràdio i l’ACN, té un problema comptable i financer amb la nòmina del conjunt de treballadors. Tant és així que gairebé duplica la despesa que aconsella el darrer contracte programa, vigent per absència d’un de nou, que l’entitat de comunicació pública va signar amb la Generalitat. Un document que establia com a límit el 35% del pressupost per pagar el personal. Ara aquest cost es dispara fins al 59%, tot i la reducció de personal dels darrers anys.

El nou consell de govern de la CCMA –presidit per Rosa Romà, proposada per ERC– té com a un dels principals reptes reestructurar aquesta despesa i fixar un nou límit en el futur contracte programa a què es van comprometre republicans, PSC i Junts el 28 de desembre del 2020, amb l’aprovació al Parlament del Mandat marc del sistema públic audiovisual per al període 2020-2026. De fet, el document és un remake de l’esborrany que va presentar l’ara conseller secretari de la CCMA, Lluís Garriga, proposat pel grup parlamentari dels socialistes, que orientava sobre com hauria de ser el finançament dels mitjans públics. Un document que també reclama més diners per a la ja famosa refundació de TV3.

La nova presidenta de la CCMA, Rosa Romà, al costat de Sigfrid Gras (TV3) i Jordi Borda (Catalunya Ràdio) / Parlament de Catalunya

Una nòmina alta

El darrer contracte programa de la CCMA –el document marc amb què ha de treballar l’entitat pública– es va signar quan governava el segon tripartit, amb José Montilla com a president, i inicialment havia de cobrir els anys 2006-2009. Des de l’aleshores, és l’únic vigent perquè no s’ha renovat mai. D’aquí que el mandat aprovat pel Parlament de Catalunya el 28 de desembre passat insisteixi en la necessitat de negociar i aprovar-ne un nou contracte programa.

Aquest document va ser signat pels llavors consellers de Presidència i Economia, Quim Nadal i Antoni Castells, així com Joan Majó, en nom de l’aleshores anomenada Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, CCRTV –no serà fins al 2013 que es reconverteix en l’actual CCMA. El contracte establia que la proporció de despesa dedicada a personal de la CCRTV i empreses filials sobre el pressupost total, excloent les despeses financeres i les inversions extraordinàries, havia de ser “inferior al 35%”. També establia com a límit una plantilla que no podia superar les 2.700 persones.

Part del contracte programa que posa límit a la despesa de la nòmina/CCMA

2.293 treballadors a la CCMA

Però els números no surten. Segons els darrers comptes anuals presentats per la Corporació i auditats per Ernst & Young, la despesa en personal efectiva és de 186.204.516 euros, d’un pressupost total de 317.671.679 euros. Un percentatge que suposa, segons fonts oficials de la CCMA, el 59% de la caixa de l’entitat. Les mateixes fonts recorden, però, que “cal tenir en compte que el total del pressupost ha baixat molt respecte el de fa anys”. Tot arran de la política de baixes incentivades i de reestructuració del personal. Tot i que les retallades han estat compensades pels tribunals, que han obligat a tornar les retribucions descomptades en l’esporgada de la despesa que va portar a terme el primer govern d’Artur Mas. Ara bé, un gràfic intern de la Corporació al qual ha tingut accés El Món mostra l’evolució de la despesa desglossada per inversions, despesa de personal i despesa més inversions. L’estudi queda aturat al 2015 però els canvis pressupostaris fins a dia d’avui han estat poc rellevants i es constata la regularitat en l’alça de la despesa des del 2011.

Estudi i gràfic de l’evoluciò de la despesa de personal de la Corporació

De fet, dels 2.700 treballadors que es disposava com a topall en el contracte programa, a tancament del 2021 el nombre de treballadors era de 2.293 més 24 artistes. Una xifra que sumava els 20 càrrecs directius, els 113 comandaments intermedis i 2.160 de personal tècnic i laboral. Fonts de la Corporació apunten que el problema ha arribat “perquè els dirigents polítics no han resistit la pressió que en el seu dia calia per fer un canvi de model, amb més participació privada i una reducció de la massa salarial i de la plantilla”. “Possiblement ara ja anem tard”, assenyalen.

El dau de TV3 a la seu Televisió de Catalunya, a Sant Joan Despí / Jordi Borràs

Més staff i noves direccions

Amb aquests números, encara està obert el concurs per decidir els directors de TV3 i Catalunya Ràdio que entre les seves funcions tindran la feina de reconduir la situació financera. En aquest marc, cal destacar que un dels objectius del mandat parlamentari és aprovar un nou contracte programa. Un document que haurà d’establir les línies de treball de les noves direccions i de la nova estructura de l’entitat que agrupa els mitjans públics.

Però, d’entrada, el nou consell d’administració de la CCMA no serveix gaire d’exemple. El passat mes d’abril els nous membres del Consell de Govern de la CCMA van aprovar ampliar el nombre de directius del comitè de govern, l’esglaó executiu que hi ha just per sota del Consell. Segons el darrer acord, hi ha dos directius més en l’staff, un fet que afegeix uns 200.000 euros més en sous.

En tot cas, el mandat aprovat pel Parlament determina que el Govern, “en el termini més breu possible” des de seva aprovació, “ha d’elaborar la proposta del nou contracte programa, que ha de sotmetre a informació pública, amb l’informe preceptiu previ del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, abans d’aprovar-la”. Una proposta que ha d’observar els convenis col·lectius de les empreses de l’ens i ha de ser aprovada pel Consell de Govern. Sia com sia, el Parlament de Catalunya, a través de la comissió corresponent, haurà de fer el seguiment dels objectius del mandat marc i del contracte programa. De moment, cap notícia del nou contracte programa.