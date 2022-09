Míriam Sánchez denunciarà ‘Sálvame’: “Sou uns miserables i això no es fa”

Míriam Sánchez havia de donar la cara a televisió després de dues setmanes rebent per totes bandes. Sálvame ha carregat contra ella amb molta insistència aquests darrers dies, fins al punt de convèncer-la per protagonitzar un Deluxe en què poder analitzar què li està passant. Ella finalment acceptava, amb la condició que deixessin de criticar-la i acusar-la d’estar malalta. El que no volia permetre de cap manera era que continuessin parlant de la seva filla meno d’edat, una excusa que al final agafaria molta importància… ja que Telecinco acabava desconvocant-la poques hores abans del programa. I com ho han justificat? Que no es pot parlar de la menor en directe, clarament una excusa per poder cancel·lar la seva entrevista a l’últim moment.

Míriam ha embogit de mala manera en veure que suspenien la seva intervenció, una ràbia que li ha donat ales per omplir Twitter de missatges molt crítics amb el programa: “Maquillada i pentinada 72 hores gratis de gravacions. M’han deixat tirada a última hora però emeten els totals que ara diuen que no es poden emetre”, etziba. Els acusa d’haver-la fet servir com a ganxo per cridar l’atenció dels teleespectadors, que sintonitzarien el Deluxe per veure-la sense saber que havien cancel·lat la seva entrevista.

Més dura ha estat després, quan ha publicat un parell de vídeos en què assegura que denunciarà la cadena i la productora per tot el que han dit d’ella i per no permetre que acudeixi a defensar-se: “Després d’estar dues setmanes parlant de mi i de la meva filla a televisió, en què han dit que estic malalta sense tenir proves, i després d’anys sense treballar per a Mediaset perquè el 2019 em deien que estava grassa, vaig acceptar anar-hi i a les 19 hores em diuen que em desconvocaran perquè no poden parlar de la meva filla. Hi ha algun motiu que faci que ara no els interessi la meva entrevista, però heu emès la publicitat de la meva intervenció i m’heu espremut. Heu aconseguit audiència a la meva costa i sou uns miserables per fer que m’augmenti el nivell d’ansietat, perquè sabeu que tinc un trastorn de l’ansietat. Us portaré al jutjat”.

Maquillada y peinada 72 horas gratis de grabaciones . Me han dejado tirada a última hora pero emiten los totales q dicen q no se pueden emitir. — Miriam Sanchez (@miriamsancam82) September 2, 2022

I d’aquí, a exigir que la deixin en pau: “No tornaré a sortir a Telecinco mai més. Vull ser anònima i ho deixo més que clar. Vull ser anònima. Deixeu-me en pau a mi i a la meva filla. Pipi, calla. I col·laboradors, calleu vosaltres també. Us comparteixo la meva decisió de ser anònima, presentadors i cúpula. Ens veurem als jutjats, a Mediaset i a La Fábrica de la Tele”.

Olvido Hormigos, la substituta que volia Sálvame

En el seu lloc van voler convidar Olvido Hormigos, que va substituir-la en una reaparició a televisió molt esperada en què ha volgut deixar clar que no és una joguina trencada. Ha recordat el pitjor moment de la seva vida, quan va filtrar-se el seu vídeo sexual el 2012: “Allò va passar el mes d’agost i va arribar als mitjans de comunicació el mes següent. Ningú no em deia res a la cara, però sentia que reien de mi”.

Olvido Hormigos torna a televisió | Telecinco

“Anava a dormir i l’endemà no volia llevar-me. Feia vida normal, però m’enfonsava quan arribava a casa. Era un malson… Si no fos pel meu marit i els meus fills m’hauria pres unes pastilles”, reconeixia visiblement emocionada.