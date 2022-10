Més detalls de la nova casa de Laura Escanes

Laura Escanes es prepara per canviar de vida radicalment ara que ja se sap que ha decidit separar-se de Risto Mejide. La parella ha posat fi al seu matrimoni després de set anys junts i una filla en comú, una relació estable que diuen que ha estat en crisi els últims mesos. En principi, per la presumpta aventura sentimental que hauria tingut ella amb el youtuber Míster Jägger.

La barcelonina va ser vista pocs dies després de l’anunci de la ruptura acompanyada de Pablo Castellano, el marit de la també influencer María Pombo. El noi té una empresa de reformes i, per tant, molts contactes amb arquitectes. És per això que l’hauria estat ajudant a trobar una nova casa a la que traslladar-se amb la filla petita ara que no continuarà vivint sota el mateix sostre que Risto.

Ara ha estat Castellano qui ha donat més detalls sobre el negoci immobiliari de la jove en unes declaracions que recull Divinity. En un principi deia que no volia parlar gaire de la situació de l’amiga de la seva dona, però finalment acabava aportant informació: “Laura és amiga nostra i l’ajudarem en tot el que necessiti. La veig trista, òbviament, aquest és un moment molt dur i, a més a més, amb una nena petita. Li hem de donar tots suport i ja està, prefereixo no preguntar-li massa sobre el tema tampoc”.

Pablo Castellano dona detalls de la nova casa de Laura Escanes | Europa Press

Pablo Castellano revela que Laura Escanes vol comprar una casa a la zona alta de Madrid

I sobre el nou pis de Laura Escanes, què ha dit? En primer lloc, ha deixat clar que l’està aconsellant i que, en principi, l’habitatge finalista seria una casa ubicada en una molt bona zona de Madrid. No serà lloguer, sinó compra: “El que està comprant és una casa molt ben construïda“. Se’ls va veure en una urbanització molt prestigiosa de la capital espanyola, el que fa pensar que seria aquella zona en la que es troba la casa que la influencer vol comprar.

Pel que indiquen les paraules del seu amic, Laura hauria començat ja els processos de compra i no passaria gaire temps abans que faci el trasllat. Abans, però, és probable que vulgui tenir els papers de la separació ben lligats i signats per evitar-se problemes després a l’hora de concretar què passa amb la custòdia de la nena.