Elionor de Borbó, la princesa més hermètica: “No sabem res sobre ella”

Elionor de Borbó celebrarà a finals de mes el seu 17è aniversari, una data especial que ha donat ales a alguns periodistes perquè treguin a la llum secrets i anècdotes d’una de les hereves de les que se sap menys coses. La cronista barcelonina Pilar Eyre, per exemple, la cataloga de “la princesa més misteriosa d’Europa“. I com ho justifica això? Amb un article a la revista Lecturas en què deixa clar que l’hermetisme en què l’envolten no l’ajuda en absolut.

El dia del seu naixement, els periodistes van poder veure un Felip VI molt emocionat: “Ser pare és el més maco que li pot passar a una persona. Estava tan preocupat per Letícia que ni tan sols m’he fixat en el sexe del bebè, ho he hagut de preguntar després. Elionor és grassa, rodona i plora molt”, va dir en aquell moment. Tota la família reial va mostrar-se encantada amb el naixement de la primera filla de l’hereu de la Corona, una nena que en principi està cridada a ser la següent reina espanyola.

Aquesta va ser la primera foto oficial d’Elionor | Casa Reial

Elionor de Borbó és la princesa més hermètica de les monarquies europees

El seu és un rol important a dins de la Casa Reial, encara que sigui molt jove. A poc a poc s’ha vist clarament com li han anat donant una mica més de protagonisme, però això no es demostra pel que fa al que expliquen sobre ella. Pilar Eyre enumera el que se sap: “Sabem que ha anat a l’escola Santa María de los Rosales, que ara està estudiant a Gal·les i que parla diversos idiomes. Deixant això de banda, res, el desert més absolut. No sabem quines notes treia, quines amigues tenia, quines extraescolars feia, desconeixem on passa les vacances, què fa en el temps lliure o com li va a Gal·les. No estem al corrent de la seva vida, del seu caràcter, de les aficions o activitats”.

Pilar Eyre considera que és un error que no se sàpiga com era de nena i com és ara, a punt de complir 17 anys: “Les hereves europees han entès molt bé el poder de la comunicació i saben que, per guanyar-se el cor del poble, han de mostrar-se i resultar properes. Se les veu jugant amb els seus gossos, sortint amb amics mentre vesteixen roba informal… I d’Elionor no tenim ni idea de la seva personalitat. No coneixem cap tret del seu temperament ni cap anècdota íntima“.

Molts assenyalen Letícia com la principal culpable d’aquest hermetisme, que hauria dit que seria millor que Elionor visqués una infància “normal” fins que comencés amb la vertadera responsabilitat de ser l’hereva de la corona espanyola amb tots els actes als que haurà d’acudir.