Corinna, criticada pels amics de Joan Carles el dia que la van conèixer

Corinna i Joan Carles de Borbó tornen a protagonitzar titulars aquesta setmana per culpa d’un anunci inesperat -però poc sorprenent- de l’antiga princesa alemanya. Per tal de treure encara més partit a la seva aventura sentimental amb el rei emèrit, ha gravat una sèrie de vuit pòdcasts en què treu a la llum els pocs secrets que li queden per revelar sobre els anys que va passar al seu costat. Ella era la seva principal confident, el que li permet conèixer molts detalls sobre la vida privada del pare de Felip VI.

En el primer fragment que s’ha publicat, se l’escolta parlant malament d’ell. Entre les cites més punyents, en trobem aquesta: “Hi ha alguna cosa pertorbadora i despietada en ell. Al seu costat em vaig apropar a un món de cobdícia, corrupció, violència, riquesa oculta, espionatge internacional, conspiració, hedonisme i caça d’elegants”.

Doncs bé, amb aquest context de fons, avui es torna a parlar d’ella per una altra de les intimitats que s’han conegut sobre ella. Fonts properes a l’emèrit han volgut explicar com va ser el sopar en què Joan Carles la va presentar als seus amics, una entrada en societat digna de pel·lícula. Ens situa en el saló elegant d’una finca de caça a Castella i Lleó, amb els homes fumant cigars havans mentre les dones tafanejaven en una altra part. L’entrada de Corinna, vestida de manera massa elegant i sexy, va deixar tothom bocabadat.

Corinna sempre hauria acudit molt elegant a aquestes reunions amb els amics de Joan Carles | Europa Press

Corinna no va agradar als amics i amigues de Joan Carles de Borbó

Diverses fonts han parlat amb Vanitatis per revelar quina va ser la seva actitud: “L’alemanya pràcticament no entenia l’espanyol. Va saludar les altres dones, però des del principi els va semblar una noia distant. Després de cinc minuts de conversa, va aixecar-se i els va dir que anava amb els homes. No se sentia còmoda amb elles”. I això que parlem d’esportistes conegudes, directives d’empreses importants i moltes executives.

“Corinna va fer perdre els papers a Joan Carles des del primer moment. Ell es mostrava obnubilat i una mica obsessionat per ella”, etziben. També deixen caure que van sospitar que no duraria gaire temps al seu costat i que no els va acabar d’agradar: “Hi havia alguna cosa en ella que et feia desconfiar“. Relaten que la van tornar a veure en un parell de reunions més, però que ben aviat va deixar d’aparèixer per allà. Una amant a qui l’emèrit no es molestava en amagar, és clar.