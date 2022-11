Corinna treu a la llum secrets de la relació amb Joan Carles en un pòdcast

Corinna Larsen torna a causar encara més problemes per a Joan Carles de Borbó. Cada vegada queda més clar que l’emèrit no va tenir una bona idea quan va decidir embolicar-se amb la princesa alemanya, la que ha acabat sent la font dels seus principals maldecaps. La setmana vinent, sense anar més lluny, els advocats del pare de Felip VI hauran d’acudir a la vista del judici en el que ella vol demostrar que l’hauria assetjat.

Doncs bé, poc abans d’això, Corinna ha anat més enllà i ha enviat un altre dard al seu antic amant. Acaba d’anunciar que ha gravat una sèrie de vuit pòdcasts en què revelarà tota mena de detalls sobre la seva relació amorosa amb Joan Carles. Els dos primers es publicaran el pròxim 7 de novembre, una data que de ben segur que estarà marcada en el calendari de l’antic monarca.

De moment ha compartit amb la premsa el tràiler d’aquest projecte tan personal, el que pot treure a la llum detalls molt sucosos de l’aventura. Entre els primers titulars, destaquen alguns de tan potents com: “Joan Carles és molt amable i acollidor, em trucava probablement 10 vegades cada dia i m’enviava flors i cartes. No semblava una persona rígida. Amb el temps, però, em vaig adonar que hi ha alguna cosa pertorbadora i despietada en ell. Al seu costat em vaig apropar a un món de cobdícia, corrupció, violència, riquesa oculta, espionatge internacional, conspiració, hedonisme i caça d’elegants”.

Joan Carles i Corinna, junts en una foto d’arxiu | Europa Press

Corinna acusa la Casa Reial d’haver-la amenaçat: “Vaig passar por”

Ella era la seva amant de l’època, però sap que no era l’única amb qui enganyava a Sofia de Grècia: “No és que portés una doble vida, era quíntuple. El seu és un matrimoni només en imatge, ja en l’època en què estava amb mi feia molts anys que no passaven temps junts més enllà del que ho estaven en públic”.

Corinna, no contenta amb tot això, torna a acusar la Casa Reial públicament d’haver-la amenaçat: “Recordo despertar-me de matinada i sentir que hi havia algú dempeus al costat del meu llit en la meva habitació d’hotel. Em van dir que si no obeïa les seves instruccions, podria morir en un túnel com Diana de Gal·les“. I tot, perquè ella hauria estat partícip d’un negoci tèrbol de Joan Carles: “Jo vaig passar por després de trencar amb ell, ja que em va demanar que li tornés els 65 milions que m’havia transferit des dels seus comptes de Suïssa. Imagina que la persona que diu que estima els teus fills i que ets l’amor de la seva vida t’involucra en una investigació criminal”.

Una Corinna sense pèls a la llengua que promet treure a la llum encara més secrets de la seva aventura amorosa amb Joan Carles de Borbó.