Més males notícies per a Iñaki Urdangarin: a l’hospital per un accident

Males notícies per a Iñaki Urdangarin. L’exmarit de Cristina de Borbó està centrat en acabar de decidir els últims detalls en la separació, un divorci que diuen que estaria “a punt” de signar-se. Mentre això no passa, omple el seu temps lliure amb visites al camp del Barça per animar el fill en la carrera esportiva en el món d’handbol. Sempre ha estat un apassionat de l’esport i és per això que encara en practica diàriament, una afició que li ha generat un gran problema. I és que aquesta setmana hauria patit “un accident molt aparatós” mentre feia exercici, en el que ha acabat trencant-se el colze.

Així ho asseguren a Vanitatis, que han pogut saber que l’accident va generar molt rebombori. L’exduc de Palma es troba bé, per això, encara que el més probable és que hagi de passar per quiròfan per culpa d’aquest os trencat: “Les fractures que afecten la zona del colze poden ser lesions complexes i de difícil tractament. Caldrà una valoració exhaustiva per determinar si és millor un tractament conservador o quirúrgic”, expliquen.

Iñaki Urdangarin, caçat mentre plorava a dins del cotxe | Europa Press

Iñaki Urdangarin no té sort en la cerca de feina

Iñaki s’hauria sotmès a diverses radiografies, ressonàncies i TAC. Ara bé, encara no coneixeria la gravetat de la lesió i està a l’espera per saber si haurà de ser intervingut o no. Arran d’aquest accident, Iñaki haurà d’adaptar tota la seva rutina: “Fins ara sortia a córrer per la muntanya cada dia, fa bicicleta i ioga“, el que ara haurà d’abandonar durant una temporada perquè ha de tenir el braç immobilitzat.

Urdangarin està ocupat en buscar feina com a coaching esportiu, un pla en el que de moment no ha tingut sort. No obstant això, fonts properes a ell recalquen que “està feliç i molt serè”.