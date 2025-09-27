Sergio Ramos es uno de los perfiles futbolísticos más polifacéticos. Igual que lo puedes ver chutando un balón, te lo encuentras en un escenario o produciendo su propia música. Este año sorprendió a sus seguidores publicando un tema llamado Cibeles, una canción que inicia su etapa musical en solitario llena de dardos y reproches hacia Florentino Pérez, director del Real Madrid, tras su salida del club. “Yo nunca quise irme, tú me pediste que volara. Yo mataba por ti, te amé y te defendiste. Pero no podía hacer nada, tú me pediste que volara», dice la letra. Más allá de la música, Sergio Ramos tiene una visión de negocio y ahora acaba de cerrar un movimiento millonario muy destacado.

Sergio Ramos vende su espectacular casa de La Moraleja de Madrid

Según ha adelantado La Otra Crónica, el suplemento del diario El Mundo, el actual jugador del C.F. Monterrey y su esposa Pilar Rubio han conseguido vender su casa situada en una zona exclusiva de Madrid, La Moraleja, por siete millones de euros. Una cifra aún más alta de lo que habían pedido una vez salió a la luz la noticia de que querían desprenderse de la propiedad. De hecho, siguiendo las informaciones del citado medio, la pareja ha conseguido cinco millones y medio de euros más de lo que les había costado adquirir esta finca. Se trata de un comprador mexicano quien ha adquirido esta mansión que ocupa una parcela de unos 2.500 metros cuadrados y una casa de 1.000 metros. Además, el exmadridista alquiló esta propiedad para Vinicius cuando su casa estaba bajo reformas. El mismo suplemento apunta que el futbolista ha adquirido otro terreno situado en la misma urbanización exclusiva de Madrid.

¿Cómo es la mansión de lujo de Sergio Ramos y Pilar Rubio?

Como decíamos, no se trata de una casa cualquiera y la pareja ha adaptado la mansión a sus necesidades. La parcela completa supera los 2.500 metros cuadrados e incorpora dos piscinas, sala de cine y sala de ocio con barra de bar, apunta el portal Idealista. La casa se había reformado recientemente, aplicando materiales de alta calidad y diseño. El interior de la casa incorpora ascensor y domótica integrada. Además, dentro de la parcela hay espacio para una casa independiente donde se pueden alojar los invitados, una casa de seguridad y una construcción independiente donde se pueden encontrar baño, gimnasio y sauna.

El exterior de la mansión de lujo de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Madrid | Idealista

El exterior tampoco deja el lujo atrás y se puede disfrutar de una de las dos piscinas con porche, adicionalmente del interior que es climatizado. En el interior de la casa principal no pueden faltar los detalles de última generación con un comedor independiente, una despensa equipada y electrodomésticos nuevos. Al lado del comedor tienen una sala de cine y otra sala de juegos y ocio con barbacoa, barra de bar, patio y piscina. En la primera planta se encuentran los dormitorios de la familia donde también hay despachos personales y varios vestidores. El medio también apunta que tienen habitación del pánico, bañeras de hidromasaje, un baño turco y una pequeña cocina.

Así es la mansión que Sergio Ramos y Pilar Rubio han vendido en Madrid | Idealista

Los negocios de Sergio Ramos

Más allá del fútbol, Sergio Ramos tiene una visión de negocio. Además de este último movimiento y su nueva carrera musical en solitario, también está vinculado a negocios de explotaciones agrarias y la creación de Yeguada SR4, que se dedica a los caballos de «pura raza». Todo esto, otra jugada millonaria para el excentral del club blanco.