Sergio Ramos és un dels perfils futbolístics més polifacètics. Igual que el pots veure xutant una pilota, te’l trobes dalt d’un escenari o produint la seva pròpia música. Aquest any sorprenia els seus seguidors publicant un tema anomenat Cibeles, una cançó que enceta la seva etapa musical en solitari plena de dards i retrets cap a Florentino Pérez, director del Reial Madrid, després de la seva marxa del club. “Jo mai no vaig voler marxar, tu em vas demanar que volés. Jo matava per tu, et vaig estimar i et vas defensar. Però no podia fer-hi res, tu em vas demanar que volés”, diu la lletra. Més enllà de la música, Sergio Ramos té una visió de negoci i ara acaba de tancar un moviment milionari molt destacat.
Sergio Ramos ven la seva espectacular casa de La Moraleja de Madrid
Segons ha avançat La Otra Crónica, el suplement de diari El Mundo, l’actual jugador del C.F. Monterrey i la seva dona Pilar Rubio han aconseguit vendre la seva casa situada en una zona exclusiva de Madrid, la Moraleja, per set milions d’euros. Una xifra encara més alta del que havien demanat un cop va sortir a la llum la notícia que es volien desprendre de la propietat. De fet, seguint les informacions del citat mitjà, la parella ha aconseguit cinc milions i mig d’euros més del que els havia costat adquirir aquesta finca. Es tracta d’un comprador mexicà el qui ha adquirit aquesta mansió que ocupa una parcel·la d’uns 2.500 metres quadrats i una casa de 1.000 metres. A més a més, l’exmadridista va llogar aquesta propietat per a Vinicius quan casa seva estava sota reformes. El mateix suplement apunta que el futbolista ha adquirit un altre terreny situat a la mateixa urbanització exclusiva de Madrid.
Com és la mansió de luxe de Sergio Ramos i Pilar Rubio?
Com dèiem, no es tracta d’una casa qualsevol i la parella ha adaptat la mansió a les seves necessitats. La parcel·la completa supera els 2.500 metres quadrats i incorpora dues piscines, sala de cinema i sala d’oci amb barra de bar, apunta el portal Idealista. La casa s’havia reformat recentment, aplicant materials d’alta qualitat i disseny. L’interior de la casa incorpora ascensor i domòtica integrada. A més a més, dins la parcel·la hi ha espai per a una casa independent on es poden allotjar els convidats, una casa de seguretat i una construcció independent on poden trobar lavabo, gimnàs i sauna.
L’exterior tampoc deixa el luxe enrere i s’hi pot gaudir d’una de les dues piscines amb porxo, addicionalment de l’interior que és climatitzada. A l’interior de la casa principal no hi poden faltar els detalls d’última generació amb un menjador independent, un rebost equipat i electrodomèstics nous. Al costat del menjador tenen una sala de cinema i una altra sala de jocs i oci amb barbacoa, barra de bar, pati i piscina. A la primera planta s’hi troben els dormitoris de la família on també hi ha despatxos personals i diversos vestidors. El mitjà també apunta que tenen habitació del pànic, banyeres d’hidromassatge, un lavabo turc i una petita cuina.
Els negocis de Sergio Ramos
Més enllà del futbol, Sergio Ramos té una visió de negoci. A més a més d’aquest últim moviment i la seva nova carrera musical en solitari, també està vinculat a negocis d’explotacions agràries i la creació de Yeguada SR4, que es dedica als cavalls de “pura raça”. Tot plegat, una altra jugada milionària per a l’excentral del club blanc.