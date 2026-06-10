Miguel Ángel Muñoz ha trencat el seu silenci tres dies després de la mort de la mare, una pèrdua que l’ha deixat destrossat perquè ha estat víctima d’un infart fulminant que ha impedit que pogués acomiadar-se d’ella. Cristina Blanco, que va fer-se coneguda als anys 90 quan feia de tarotista a televisió, ha perdut la vida als 61 anys de manera sobtada. El seu fill, l’actor d’Un paso adelante i Ulises, ha lamentat aquest final tan tràgic en una carta oberta que ha compartit al seu perfil d’Instagram juntament amb un munt de fotos familiars.
La dona havia tingut problemes de salut recentment, els quals havien provocat que li amputessin una cama. Fa gairebé tres anys que estava ingressada en una residència dels afores de Madrid, però no s’imaginaven que acabaria morint d’aquesta manera tan sobtada. En una carta plena de dolor, Miguel Ángel Muñoz ha volgut donar-li l’últim adeu: “Estimada mare, descansa en pau. Has estat una dona valenta, carismàtica, amb molt de caràcter i tremendament apassionada. Una dona tocada amb una vareta màgica, capaç de fer l’impossible per a la majoria dels mortals”.
“Mai t’ho he dit a tu, però sempre he pensat que la teva intuïció tan sorprenent es devia al fet que eres superdotada. A més, la teva fortalesa i resiliència eren absolutament extraordinàries”, escriu. I afegeix un detall que demostra com l’admirava després de tota una vida digna de la “muntanya russa” més “vertiginosa” que es pugui imaginar: “La vas viure al màxim, massa vegades al límit i sense cinturó de seguretat”.
La mare de Miguel Ángel Muñoz, amb un trastorn mental des de molt jove
El problema és que la mare de Miguel Ángel Muñoz va haver de viure, des de molt jove, amb un trastorn mental que no van diagnosticar-li fins “massa tard“. El seu fill relata que ha estat “complex” d’entendre per a ella i també per als altres les “enormes capacitats i habilitats socials” que tenia: “Fins i tot en el cercle més íntim, a vegades ens oblidàvem de la malaltia i ens costava veure’t amb l’empatia suficient que s’ha de tenir envers una persona malalta”.
L’exitós actor li ha donat les gràcies públicament per un munt de motius, des de la discreció fins a la transparència a l’hora de compartir amb ell les ombres de la vida: “Gràcies, mare, per estimar-me tant. Encara que aquest immens amor fos a la teva manera i moltes vegades jo no t’ho pogués expressar a causa de la nostra biografia emocional, sempre he sentit que tant jo com els meus germans hem estat el més important per a tu“.
En els últims 3 anys, la mare de Miguel Ángel Muñoz hauria esquivat la mort en “massa” ocasions. Aquesta vegada, però, ha estat la definitiva i li fa pena que hagi coincidit amb el moment en què era més conscient: “El cos no t’ha acompanyat“. La mort sobtada ha vingut acompanyada, inevitablement, d’un cop “impactant” i “dur” per a ell. Ara bé, diu en aquesta carta que s’alegra que no hagi patit en el seu final: “Ens deixes un buit immens a tota la família i al teu entorn més proper que serà molt difícil d’omplir. T’estimo i et trobaré molt a faltar, mama. Descansa en pau“.