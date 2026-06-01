Continuen els atacs creuats entre l’Iran i els Estats Units. Durant la matinada de diumenge a dilluns, la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l’Iran ha atacat una base aèria en una ubicació no especificada, en resposta a un dels atacs anunciats per l’exèrcit dels Estats Units poques hores abans, que Teheran assegura que va tenir com a objectiu una torre de telecomunicacions a la província d’Hormozgan, al sud del país.
“Després de l’agressió de l’exèrcit nord-americà contra una torre de telecomunicacions a Sirik, fa una hora, combatents de la Força Aeroespacial de la Guàrdia Revolucionària Islàmica han atacat la base aèria des d’on es va originar l’agressió i han destruït els objectius previstos”, ha informat el departament de premsa de la Guàrdia Revolucionària en un comunicat distribuït als mitjans que ha estat recollit per Europa Press.
Segons la nota, la Força Aeroespacial ha advertit que, si l’agressió es repeteix, la seva resposta serà “radicalment diferent” i que “la responsabilitat recaurà sobre el règim nord-americà, responsable de l’assassinat de nens“, en al·lusió al bombardeig que va deixar més de 155 morts a l’escola de Minab, al sud del territori persa, a l’inici de la guerra. Les paraules suposen una escalada en el to de les advertències iranianes i reflecteixen la creixent tensió entre dues potències en una regió ja de per si convulsa.
Els EUA ataquen instal·lacions de drons
L’anunci de la Guàrdia Revolucionària ha arribat poc després que el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) reivindiqués atacs contra “radars i estacions de comandament i control de drons iranians” durant el cap de setmana a la localitat de Geruk i a l’illa de Qeshm, situades a banda i banda de l’estret d’Ormuz. Washington va justificar aquestes accions com una resposta a l’enderrocament per part de l’Iran d’un dron nord-americà MQ-1 que operava sobre aigües internacionals. El CENTCOM va precisar que avions de combat nord-americans van eliminar defenses aèries iranianes, una estació de control terrestre i dos drons d’atac unidireccionals que suposaven “una amenaça clara per als vaixells que transitaven per aigües regionals”.
L’atac al qual Teheran diu respondre correspondria amb el primer dels assenyalats per Washington. Tan sols deu quilòmetres separen les localitats de Geruk i Sirik, la qual cosa confirma la proximitat geogràfica dels incidents i la rapidesa amb què s’encadenen les accions i les reaccions entre ambdues parts.
D’altra banda, el bombardeig anunciat per l’Iran es produeix en un context regional d’alta tensió. L’exèrcit de Kuwait ha afirmat estar “responent a amenaces de míssils i drons” hostils, després d’una setmana en què la base aèria d’Ali al-Salem va ser atacada i cinc militars nord-americans van resultar ferits. A més, el Ministeri d’Exteriors kuwaitià ha acusat Teheran de llançar un atac amb míssils i drons contra el seu territori, la qual cosa ha agreujat encara més les relacions diplomàtiques a la zona.
Tot plegat succeeix en el marc d’un alto el foc vigent des del 8 d’abril, prorrogat sense data límit per la successió d’incidents militars. El CENTCOM ha assegurat que cap militar nord-americà ha resultat ferit en els darrers atacs i ha promès que “continuarà protegint els actius i interessos dels EUA en resposta a l’agressió iraniana injustificada”.