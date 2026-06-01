La diplomacia europea ha condenado “enérgicamente” los ataques de Irán a una base naval de EE.UU., argumentando –lo hizo el viernes el servicio exterior de la UE en un comunicado– que la acción “viola la soberanía” de Kuwait de acuerdo con el derecho internacional. Irán ha respondido a Europa días después, acusándola de una actitud “hipócrita e imprudente”. El régimen ayatolá defiende que actúa en “legítima defensa” y reprocha a la UE que avale “al agresor” mientras culpa “a quien responde contra ataques ilegales”.

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«El comunicado de la UE culpando a Irán de ejercer su derecho a la legítima defensa ante la agresión estadounidense desde bases de países vecinos es una clase magistral de indignación moral selectiva«, ha remarcado el portavoz del ministerio de exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, en un mensaje en las redes recogido por Europa Press. El mandatario ayatolá ha recomendado a los veintisiete mantenerse fieles al estado de derecho y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas que «desde hace tiempo afirman defender». «Dejen de apaciguar a los agresores», remata.

The #EU’s statement blaming Iran for exercising its right to self-defense against U.S. aggression launched from bases in neighboring countries is a masterclass in selective moral outrage; it is hypocritical and reckless.



The EU (@eu_eeas) must remain faithful to the rule of law… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 1, 2026

El portavoz de la diplomacia iraní ha recordado que los «estados tienen la obligación legal establecida de no permitir que su territorio o bienes sean utilizados para invadir otros países». En esta línea, en una rueda de prensa desde Teherán ha subrayado que la «UE no puede permanecer en silencio ante la flagrante agresión de los Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán», así como tampoco puede adoptar una postura que califica de «selectiva», según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Irán ataca una base estadounidense en Kuwait

«Irán es consciente del tipo de cooperación, acciones y apoyos de algunos países vecinos en la guerra cobarde lanzada por los Estados Unidos y el régimen sionista», ha lamentado el representante del ejecutivo persa; sin embargo, ha considerado que espera que estos países «reconsideren su comportamiento, corrijan su pasado y den pasos positivos para mejorar la situación».

Las declaraciones de Baghaei llegan en respuesta a la condena de la UE por los ataques iraníes contra una base militar estadounidense en Kuwait, ejecutado como represalia por un bombardeo de los Estados Unidos contra la costa del golfo Pérsico. Estas incursiones en la región se producen en medio de un alto el fuego frágil, que se selló el 8 de abril, y de las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo que termine con la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes.