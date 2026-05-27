El PSC nega cap vulneració de la legislació electoral amb la campanya d’Illa del 2024

Primeres reaccions després que l’Audiència Nacional hagi fixat l’objectiu en la campanya d’Illa a les eleccions catalanes del 2024. El PSC ha sortit al pas després dels requeriments de documentació dels tribunals per assegurar que han respectat “en tot moment” la legislació electoral i per refermar la seva voluntat de col·laborar amb la justícia en la investigació del cas contra l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán. En un comunicat fet públic aquest dimecres a la tarda, els socialistes remarquen que la resolució judicial “no conté cap afirmació” que vinculi la campanya dels comicis del 12-M amb el fets investigats.
“Hem col·laborat, col·laborem i col·laborarem amb les autoritats judicials en tot el que sigui necessari”, assenyala la formació en la missiva, que indica que tota la documentació relativa a la campanya està dipositada a la Sindicatura de Comptes i també ha estat recopilada per posar-la a disposició judicial. Els socialistes subratllen que han actuat amb “total transparència”.
Sense referències concretes al president Illa a la interlocutòria
La interlocutòria del jutge -a la qual ha tingut accés El Món- que ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil requerir informació a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid indica que s’ha reclamat tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis, celebrats el 12 de maig del 2024. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya, comprès entre el 26 d’abril i el 10 de maig. Tot i això, la resolució no fa cap esment concret o específic al president Salvador Illa. En la campanya ara investigada, hi va tenir una activíssima presència l’expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ara imputat per l’Audiència Nacional.