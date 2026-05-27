El PSC nega cap vulneració de la legislació electoral amb la campanya d’Illa del 2024
Anton Rosa
27/05/2026 18:57

Primeres reaccions després que l’Audiència Nacional hagi fixat l’objectiu en la campanya d’Illa a les eleccions catalanes del 2024. El PSC ha sortit al pas després dels requeriments de documentació dels tribunals per assegurar que han respectat “en tot moment” la legislació electoral i per refermar la seva voluntat de col·laborar amb la justícia en la investigació del cas contra l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán. En un comunicat fet públic aquest dimecres a la tarda, els socialistes remarquen que la resolució judicial “no conté cap afirmació” que vinculi la campanya dels comicis del 12-M amb el fets investigats.

“Hem col·laborat, col·laborem i col·laborarem amb les autoritats judicials en tot el que sigui necessari”, assenyala la formació en la missiva, que indica que tota la documentació relativa a la campanya està dipositada a la Sindicatura de Comptes i també ha estat recopilada per posar-la a disposició judicial. Els socialistes subratllen que han actuat amb “total transparència”.

Sense referències concretes al president Illa a la interlocutòria

La interlocutòria del jutge -a la qual ha tingut accés El Món- que ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil requerir informació a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid indica que s’ha reclamat tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis, celebrats el 12 de maig del 2024. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya, comprès entre el 26 d’abril i el 10 de maig. Tot i això, la resolució no fa cap esment concret o específic al president Salvador Illa. En la campanya ara investigada, hi va tenir una activíssima presència l’expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ara imputat per l’Audiència Nacional.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, i l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, durant el XV Congrés del partit, al Palau de Congressos de Catalunya | PSC (cedida ACN)

