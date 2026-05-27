El PSC niega violación de la ley electoral en campaña de Illa 2024

Primeras reacciones después de que la Audiencia Nacional haya fijado el objetivo en la campaña de Illa en las elecciones catalanas de 2024. El PSC ha salido al paso tras los requerimientos de documentación de los tribunales para asegurar que han respetado «en todo momento» la legislación electoral y para reafirmar su voluntad de colaborar con la justicia en la investigación del caso contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En un comunicado hecho público este miércoles por la tarde, los socialistas remarcan que la resolución judicial «no contiene ninguna afirmación» que vincule la campaña de los comicios del 12-M con los hechos investigados.

«Hemos colaborado, colaboramos y colaboraremos con las autoridades judiciales en todo lo que sea necesario», señala la formación en la misiva, que indica que toda la documentación relativa a la campaña está depositada en la Sindicatura de Cuentas y también ha sido recopilada para ponerla a disposición judicial. Los socialistas subrayan que han actuado con «total transparencia».

Sin referencias concretas al presidente Illa en la interlocutoria

La interlocutoria del juez -a la cual ha tenido acceso El Món- que ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requerir información en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid indica que se ha reclamado toda la documentación interna y contable relativa a estos comicios, celebrados el 12 de mayo de 2024. La petición incluye los papeles presentados ante la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y el Tribunal de Cuentas sobre contratos, facturas, gastos de propaganda, publicidad y servicios electorales durante el periodo oficial de campaña, comprendido entre el 26 de abril y el 10 de mayo. A pesar de ello, la resolución no hace ninguna mención concreta o específica al presidente Salvador Illa. En la campaña ahora investigada, tuvo una activísima presencia el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ahora imputado por la Audiencia Nacional.