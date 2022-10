Mediaset cessa Paolo Vasile pels mals resultats de Telecinco i Cuatro

Mediasset ha cessat el seu màxim responsable, Paolo Vasile, després de més de 20 anys com a màxim executiu de l’empresa audiovisual propietat del polític i magnat Sílvio Berlusconi. El directiu ha estat fulminat per la cúpula del grup italià a causa dels mals resultats dels seus principals canals: Telecinco i Cuatro en els últims mesos i que s’uneix a la mala reputació de la cmpanyia durant l’última dècada, tal com ha avançat El Mundo.

Un substitut italià

Encara no s’ha especificat quan serà efectiu el cessament de Vasile però sembla clar que el seu substitut vindrà d’Itàlia i que provocarà una efecte dominó a la reste de càrrecs de l’organigrama de l’empresa multinacional italiana. De fet, durant les últimes setmanes, Mediaset ja li havia tret competències a Vasile, ja que un nou equip va començar a prendre el control de l’àrea comercial de la companyia.

Amb això, els canvis no afectaran a Borja Prado, que va ser nomenat president de Mediaset aquest any i que es posarà al capdavant d’una de les últimes junta d’accionistes, de caràcter extraordinari, a la qual assisteixi Vasile.

Canvi de cicle

Mediaset Espanya està portant a terme una gran operació des d’Itàlia liderada per Pier Berlusconi, fill de Sílvio Berlusconi i principal hereu de l’imperi mediàtic. Tal com explica El Mundo, sobre la taula hi ha la possibilitat de crear un grup per plantar plataformes com Netflix o HBO. Per tant, el cessament de Vasile va en la línia de la modernització del conglomerat, que vol apostar per nous continguts, i poder tornar a avançar a Atresmedia, que en els últims mesos, tant Antena 3, com La Sexta.

En aquest sentit, Mediaset sempre ha apostat per programes reality, com poden ser Gran Hermano, Supervivientes o La Isla de las Tentaciones, però consideren que en els últims mesos aquest model s’ha anat caducant i volen iniciar una nova etapa.