Fracassa el programa nou de Nagore a Cuatro: crítiques i poca audiència

Nagore Robles ha estat seleccionada per Cuatro per posar-se al capdavant d’un programa de cites nou amb el que volien millorar les audiències de la cadena. L’objectiu de Baila conmigo era crear una mena de barreja de La isla de las tentaciones y Mujeres y Hombres y Viceversa, però el resultat ha sortit molt descafeïnat. Aquest dimecres s’estrenava el primer programa, en el qual Álvaro i Lucía, coneguts precisament pel seu pas per Las tentaciones, començaven la convivència en una mansió de luxe amb tres candidats que volen enamorar-los.

Mediaset s’ho està jugant tot una carta amb aquest tipus de realities, els que acaben sent tots iguals. No ajuda que hagin escollit aquests protagonistes, ja que Lucía no ha evolucionat des de les seves estades en dues de les anteriors edicions de La isla de las tentaciones i Álvaro no agrada perquè no té gaire carisma. El format és massa similar als altres, els concursants ja no interessen i Nagore tampoc no ha estat gaire encertada. Crítics de televisió coincideixen avui que se l’ha vist sobreactuada i intentant donar importància a escenes que no la tenien.

Sense novetats ni frescor, aquest acaba sent un programa més que, com era d’esperar, tampoc no ha fet bona audiència. El dia de l’estrena sempre és una de les emissions amb més teleespectadors per la curiositat que es genera al seu voltant, però en aquest cas ni tan sols això els ha salvat. Baila conmigo només ha congregat el 3,3% de la quota de pantalla, una xifra molt baixa que podria continuar disminuint.

A partir d’aquí només tenen dues opcions: continuar igual i resar que els teleespectadors li acabin trobant la gràcia o incorporar novetats per enganxar-ne d’altres. El temps dirà si Nagore acaba triomfant amb aquest nou projecte o si la cadena decideix cancel·lar-lo.