‘La isla de las tentaciones’ comença amb plors i passió a la piscina

La isla de las tentaciones ha engegat la sisena temporada aquest dilluns amb un programa molt potent. L’estrena ha estat líder d’audiència, però les xifres han quedat molt lluny de les aconseguides els anys anteriors. El primer que han fet és presentar les cinc parelles que posaran en risc la seva relació al llarg d’aquesta aventura.

L’Alejandro i la Laura estan junts des de fa un any. Ambdós són models i van conèixer-se en un certamen de bellesa, una relació que arriba amb molts retrets i alguns problemes de casa encara que, a simple vista, semblen la parella més estàndard. La Lydia i el Manuel surten des de fa un parell d’anys. Es van conèixer quan ell encara tenia nòvia i no van tenir un inici fàcil, però confien en poder continuar junts. Els valencians Adrián i la Naomi no semblen tenir massa en comú, però també fa dos anys que estan junts i, en el seu cas, confien en poder casar-se i tenir fills en un futur. L’Álex i la Marina diuen que són molt gelosos i que han tingut molts problemes per aquest motiu des que comencessin l’any passat. Finalment, han presentat el David i l’Elena. La parella de rossos es qualifiquen a si mateixos com “la Barbie i el Ken”, caldrà veure si arriben una mica més lluny.

Aquestes són les parelles d’aquesta edició de La isla de las tentaciones | Telecinco

Com en les altres edicions, el programa ha seleccionat solters i solteres que faran l’impossible per temptar els concursants i aconseguir que siguin infidels. Ha sobtat el càsting dels temptadors, tenint en compte que sembla que han fugit del prototip de noi escultural. En les seves presentacions, ha destacat que apareguessin dues juntes que adverteixen que els encanta “fer trios“, un militar o un barber.

Primeres discussions i enganys en les hores inicials de La isla de las tentaciones

En la primera gala s’han vist les primeres discussions entre ells, així com també les primeres llàgrimes. Els concursants nois han connectat molt amb les solteres i hi ha hagut molta passió en els jocs amb la piscina. Precisament ha estat aquest punt el que ha demostrat que l’edició pot ser molt intensa, tenint en compte que la sirena ha sonat la primera nit perquè Álex i Yaiza han estat flirtejant i acariciant-se a la piscina. A l’altra vil·la, les noies no entenien res i moltes començaven a plorar: “Estic molt nerviosa… No sé si ha pogut ser l’Álex o quin noi haurà passat el límit. L’únic que sé és que ho passaré malament perquè no confio gens en ell”, reconeixia.

La isla de las tentaciones comença amb problemes la primera nit | Telecinco

Els nois s’ho passen bé amb les solteres | Telecinco

També s’ha vist com els nois escollien la temptadora amb qui tindrien la primera cita, una situació que ha enfadat molt a algunes de les concursants perquè han vist que no els importava escollir aquelles per qui més atrets se sentien. Naomi, per exemple, havia deixat clar que no volia que Adrián quedés amb una noia en concret i no li ha fet gràcia que, efectivament, l’acabés seleccionant. Això ha derivat en una discussió que té pinta que serà només la primera de moltes.

Telecinco confia molt en aquesta edició de La isla de las tentaciones, la que estan dient que pot ser una de les millors. Caldrà esperar una mica més per veure la reacció dels teleespectadors a mesura que vagi avançant el concurs.