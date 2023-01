Mofes a Georgina Rodríguez pel seu baix nivell d’anglès en públic

Georgina Rodríguez assegura que s’ha habituat molt ràpidament a la nova vida a Aràbia Saudita, país al que s’ha traslladat amb Cristiano Ronaldo i tots els nens. Aquest cap de setmana ha acudit als premis Joy, un esdeveniment en el que ha posat a la catifa vermella amb joies de diamants espectaculars i un disseny blau amb vel incorporat. El que més ha cridat l’atenció d’aquella nit, però, és un vídeo en el que li pregunten com està i ella respon amb un anglès molt poc fluid. Visiblement nerviosa, intenta respondre les preguntes de la presentadora i demostra que no té un nivell gaire alt.

Georgina Rodríguez, viral pel seu vídeo parlant anglès

“Estic molt contenta d’estar aquí. La meva família i jo estem molt contents, la gent… Molt amor per a cadascú. Moltes gràcies. He de marxar. El meu look l’ha fet el meu amic, és el meu amic, és bona persona. Ara viu a Dubai. Vaig dir-li 24 hores abans que me’l fes i ell va preparar aquest vestit espectacular. Sé que la gent d’aquí m’estima, això és un somni. M’encanta saudí, la meva família, els meus nens. És un país espectacular, moltes gràcies”, diu.

Molts s’han sobtat en veure que no s’expressa gaire bé i que té un accent espanyol molt marcat. Com era d’esperar, s’han multiplicat les crítiques i també les mofes a través de les xarxes socials: “Jo a la meva primera classe d’anglès era Georgina”, “Georgina Rodríguez parlant anglès em va recordar a mi mateixa quan tenia 14 anys i havia d’exposar a classe d’anglès” o “Ja no em sento tan malament quan parlo anglès després d’escoltar Georgina Rodríguez, la xicota de Cristiano Ronaldo. És fatal”, han escrit alguns.

El look de Georgina Rodríguez, això sí, ha estat molt aplaudit.

Una influencer que continua acaparant moltíssima expectació mediàtica sempre que apareix en un acte públic i encara més quan parla.