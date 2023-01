Cristiano Ronaldo viurà en un hotel de cinc estrelles per 284.000 € al mes

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez ja tenen sostre a l’Aràbia Saudita. El futbolista ha fitxat per l’Al-Nassr, equip que l’ha aconseguit en oferir-li 200 milions d’euros per temporada… durant tres anys com a mínim. El futbolista no s’ho ha pensat, és clar, i s’ha traslladat cap al país àrab amb tota la família.

Aquesta aventura professional el converteix en el futbolista millor pagat de la història, una fita que li permetrà gaudir d’una vida a tot drap en aquests anys allà. El primer que ha fet és escollir un dels hotels més luxosos de tot el país per a aquests primers mesos de transició. Diuen que està buscant alguna casa pròpia i que, de fet, tindria una vista de 12 milions d’euros que li agradaria molt. De moment s’ha filtrat que s’allotjarà al Four Seasons de Riad, això sí.

Es tracta d’un ressort de cinc estrelles molt ben valorat, en el que ha escollit la millor de les seves suites. El Daily Mail britànic assegura que Cristiano i Georgina dormiran a la Kingdom Tower, una zona en la que tindran 17 habitacions ocupades. Pagarà un total de 284.000 € al mes, una autèntica barbaritat. La seva habitació, però, és una passada: 365 metres quadrats, dos pisos, lavabo de marbre, un menjador gegant, vistes privilegiades a la ciutat i tota mena de luxes.

Així és el menjador de l’habitació de Cristiano Ronaldo | Four Seasons

Aquí dormiran el futbolista i Georgina Rodríguez | Four Seasons

El lavabo de marbre, una de les joies de l’habitació de Cristiano Ronaldo | Four Seasons

L’habitació de Cristiano Ronaldo incorpora cuina | Four Seasons

L’hotel de Cristiano a l’Aràbia Saudita és molt luxós | Four Seasons

Cristiano Ronaldo i Georgina s’instal·len a Riad amb els cinc fills

Cristiano Ronaldo i Georgina s’hi instal·laran amb els cinc fills, els que també hauran d’inscriure en escoles locals. Molt a prop de l’hotel estan situats alguns dels centres internacionals més prestigiosos de tots els Emirats Àrabs, de fet. S’ha parlat molt del canvi d’armari que haurà de fer la influencer ara que s’ha d’adaptar a les normes d’aquest país. Doncs sembla que li serà fàcil, tenint en compte que tot just al costat hi ha un gran centre comercial en el que hi ha botigues de luxe amb algunes de les marques més prestigioses de tot el món.

La parella va mostrar-se molt tendra durant la presentació oficial del futbolista, unes imatges amb les que van voler deixar enrere els rumors de crisi que els envolten des de la publicació del vídeo en què se’ls veia amb mala cara i sense voler ni tan sols mirar-se. Fonts properes deien a televisió que no hi ha complicitat i tampoc afecte entre ells, una teoria que volen desmuntar en aquesta nova vida a l’Aràbia Saudita.