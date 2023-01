Victoria Federica comet tres infraccions i els ‘paparazzi’ l’enxampen

Victoria Federica és famosa des que va néixer, tenint en compte que és la filla petita d’Elena de Borbó i Jaime de Marichalar. No ha estat fins fa uns mesos, però, que ha guanyat autèntica repercussió mediàtica. I com és que ha passat això? Pel seu afany de protagonisme, realment, ja que la neboda de Felip VI ha volgut aprofitar la seva fama per convertir-se en influencer i guanyar seguidors. És gràcies al seu perfil d’Instagram que sabem què fa, on viatja, què menja i qui són els seus amics. Allà es mostra pràcticament sense filtre, el que també fa en els múltiples entrevistes que està concedint recentment.

Avui torna a ser notícia en haver estat enxampada cometent una infracció. Aquest és un altre tema, últimament està protagonitzant titulars escandalosos perquè l’han captat sent multada, conduint amb el telèfon a la mà, anant en patinet sense casc… En aquesta ocasió, els fotògrafs de la revista Semana l’han vist a sobre d’un patinet amb dues persones més, el que està totalment prohibit. Era diumenge, dia de festa que va aprofitar per quedar amb uns amics. Amb ells va anar a dinar a un restaurant madrileny, del que van sortir junts sense moltes ganes de caminar. Van decidir llogar un patinet elèctric per tots tres i la premsa els va pillar en plena infracció. A més a més, no duien casc i van conduir per la vorera quan això tampoc no es pot fer. Tres infraccions de cop i no és la primera vegada.

Victoria Federica, una estrella més a la Setmana de la Moda de París

Aquest dilluns han començat les desfilades a París, una Setmana de la Moda que reuneix famoses i influencers de tot el món. Entre elles ha destacat la presència de Victoria Federica, apassionada de la moda, que no s’ha volgut perdre la nova col·lecció de Dior. La jove no ha anat sola, per a aquest esdeveniment ha comptat amb la companyia del seu pare. Jaime de Marichalar sempre ha estat interessat en les marques de luxe i és habitual veure’l assegut al front row, un hàbit que ara comparteix amb una filla que ha endinsat en el món de la roba.

Victoria Federica, convidada a la Setmana de la Moda de París | Instagram

La filla d’Elena de Borbó, apassionada de les marques cares | Instagram

Jaime de Marichalar i Victoria Federica, junts en una desfilada | Instagram

Victoria Federica ha publicat diverses fotografies i vídeos de la desfilada, així com de les primeres hores a la capital de la moda. La imatge que més ha cridat l’atenció és, precisament, la que apareix amb el pare. Junts en la desfilada, demostren que continuen units per la seva gran passió compartida.