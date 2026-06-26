Com es va poder constatar en l’interrogatori del passat 16 de juny, l’instructor del cas Plus Ultra, on l’expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, és el principal inculpat, té una obsessió. És la troballa de les joies al despatx de l’exlíder del PSOE que una taxació ordenada pel mateix magistrat va valorar en 1,3 milions d’euros. De fet, va ser la primera pregunta que li va formular el titular del Tribunal Central d’Instància número 2 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama. I, ara, ja proposat a l’Advocacia General de l’Estat que es personi a la peça separada del ‘cas Plus Ultra’ que investiga l’origen de les joies.
Segons recullen diverses agències de fonts judicials, el magistrat ha realitzat un oferiment d’actuacions als serveis jurídics de l’Estat en considerar que l’exdirigent hauria pogut cometre un delicte de contraban i contra Hisenda per no haver declarat un increment patrimonial per l’adquisició de les joies. De fet, són delictes on l’administració de l’Estat seria la perjudicada. En la seva declaració davant el jutge, Zapatero no va respondre a les preguntes sobre les joies que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal del Cos Nacional de Policia (UDEF) va decomissar en els escorcolls ordenats pel jutge.
Sense “traçabilitat fiscal”
El magistrat va decidir obrir la peça separada de les joies en una interlocutòria del passat 12 de juny. Una resolució on remarcava que la possessió de bens de luxe d’alt valor que “no tenen traçabilitat fiscal respecte la seva adquisició”, és a dir, sense factures són indicis “objectius i racionals de la possible existència d’un frau fiscal”.
El jutge afegia que la “possible manca de proves sobre la compra de les joies podria donar dret a l’Agència Tributària a atribuir una guany de capital no declarat a la declaració de l’impost sobre la renda”. Per tant, considerava plausible que hi hagués una “responsabilitat tributària eludida que supera el llindar establert, que és de 120.000 euros”. “Aquests fets, prima facie, podrien constituir un delicte contra la Hisenda Pública, tal com es preveu i castiga als articles 305 i següents del Codi Penal”, apuntava la interlocutòria.
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