El caso Plus Ultra, que mantiene imputado al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, busca fortalecer la acusación. El titular del Tribunal Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dictado un auto de poco más de dos páginas al que ha tenido acceso El Món, con el que solicita permiso a los EE.UU. para utilizar el contenido de un teléfono móvil de un directivo de la aerolínea venezolana, en posesión de una agencia de seguridad estadounidense, para poder usarlo como prueba en la instrucción.

En concreto, emite una comisión rogatoria internacional para utilizar procesalmente la información extraída del móvil de Rodolfo Reyes, uno de los principales imputados, por parte del Homeland Security Investigations (HSI). De hecho, parte del contenido fue trasladado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) en el marco de la «cooperación policial internacional».

El juez admite que el material se ha utilizado como elemento de investigación, pero interpreta que «resulta necesario determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado en su caso en el plenario, como medio de prueba a todos los efectos procesales«. De hecho, considera que la colaboración policial ha permitido aportar información «relevante» para una «investigación transnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, la corrupción y ocultación de activos».

Parte dispositiva de la petición de Calama a los EE.UU./QS

Desde 2021

El juez pide a la agencia estadounidense la información que obtuvo en 2021 de Reyes, inicialmente sobre contrabando, pero que luego derivó hacia blanqueo a raíz de las comunicaciones interceptadas del móvil que los investigadores interpretan como instrucciones para mover fondos ilícitos y coordinar pagos ilegales. En este punto el HSI consideró que una parte era relevante para la investigación española sobre Plus Ultra. De ahí que los mensajes se puedan presentar como prueba al fiscal y al tribunal, y por eso el magistrado pide cooperación internacional para poder utilizar la información del dispositivo de Reyes como prueba y no solo como material de investigación.