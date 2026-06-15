A un día de la declaración del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, su defensa ha solicitado marcar el terreno del interrogatorio. Su abogado ha pedido al instructor del caso, el titular del Tribunal Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, centrar la declaración prevista para este miércoles en la pieza central del «caso Plus Ultra».

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Así solicita que el juez lo interrogue sobre el rescate de la aerolínea, y no sobre las joyas y su origen, ya que alega que necesita más tiempo. De hecho, el magistrado lo imputó por contrabando y delito fiscal el pasado viernes a raíz de un estudio pericial y de tasación de las joyas. Un informe que valoraba las joyas en más de 1,3 millones de euros que según el juez no había declarado a la Agencia Tributaria y que habrían pasado a través de maleta diplomática.

Según adelantó la Cadena Ser, citando fuentes del exlíder del PSOE, la defensa ya ha presentado el escrito para tener más margen y centrar la primera declaración en el rescate de la compañía aérea. En concreto, sobre su supuesta influencia para que el ministerio de Transportes y el ejecutivo español concedieran una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea hispanovenezolana en el marco de las ayudas y préstamos durante la pandemia. Una ayuda, cabe decir, avalada por el Tribunal de Cuentas y por la Comisión Europea. En conclusión, el magistrado considera que de los indicios recogidos Zapatero sería el presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para «la obtención de beneficios económicos».

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid/Quico Sallés

Otro aplazamiento

De hecho, el magistrado Calama ya pospuso la declaración, que en un principio, estaba prevista para el dos de junio. Así, a petición de la defensa, la aplazó para el 16 y 17 de junio. Ahora se podría aún posponer para otro día para abordar la declaración de la pieza separada de las joyas.