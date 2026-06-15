El comitè de vaga estatal dels metges, format per la confederació espanyola de sindicats mèdics juntament amb quatre organitzacions de caràcter nacional, ha amenaçat l’executiu espanyol amb una vaga indefinida a partir de setembre si abans no accepten la negociació d’un estatut propi “d’acord amb la seva formació i responsabilitat”. Més pressió cap a un executiu que esgota el seu marge de maniobra tot i l’escalda d’informacions que acorralen l’expresident i referent del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per possible corrupció. Informacions que se sumen al cas Koldo o altres investigacions judicials que apunten a una trama opaca del partit per influir en decisions judicials.
Matges de Catalunya (MC), que fins ara ha participat de les aturades amb un format propi, fa costat a les reivindicacions del sindicat estatal malgrat que encara no ha decidit quin tipus de vaga plantejarà de cara al setembre. A Catalunya, els metges també demanen un conveni mèdic propi, però dirigeixen les protestes al Departament de Salut, que té les competències delegades.
A escala estatal, els metges han fet aquest any cinc setmanes de vaga discontínua, gairebé sempre a mitjan mes. Discrepen de la modificació de l’estatut marc elaborat pel Ministeri de Sanitat –que regula tots els àmbits sanitaris– perquè no integra les seves demandes. “Davant l’absència total de propostes dels responsables ministerials, el nul avanç en el conflicte mantingut fins ara i l’afany de Sanitat persistir en la tramitació del text, les organitzacions sindicals han decidit escalar a les mobilitzacions, i convocaran una vaga indefinida després dels mesos d’estiu”, afirma el comunicat. “Si no es produeix cap canvi abans, al setembre anunciarà el format de la vaga indefinida i la resta de mesures adoptades per mantenir les reivindicacions del col·lectiu”, continua el text.
Els metges situen l’estatut propi com la millor via per arribar a tancar una jornada laboral de 35 hores que reconegui els excessos de jornada com a computables de cara a la jubilació. També exigeixen una “classificació professional justa”, d’acord amb el “nivell formatiu i la responsabilitat clínica” i un model de jubilació flexible “que reconegui la penositat de l’exercici físic”.
Els metges catalans dirigeixen les queixes a Salut
A Catalunya, les demandes són si fa no fa mateixes, però dirigides al departament. L’acord que els facultatius gallecs han arribat amb el seu govern demostra, asseguren des del sindicat, que la Generalitat té les competències necessàries per negociar pel seu compte un estatut propi pels metges catalans.
En aquest sentit, la reivindicació tampoc esmenta majoritàriament els salaris. Salut s’ha obert a negociar les guàrdies de 24 hores, però ha descartat per ara el conveni propi, al·legant que hi ha una sentència del Tribunal Suprem que anul·la l’únic conveni negociat fins ara. “La mateixa sentència –ha respost el sindicat– explica de quina manera s’hauria d’haver fet aquest conveni perquè fos vàlid”.
Mentrestant, Metges de Catalunya ha iniciat alhora la campanya ‘Ni un minut més’ en què s’insta els professionals mèdics a deixar de fer l’activitat assistencial extraordinària per posar “en escac” l’administració.