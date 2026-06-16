No hi ha cap necessitat. El jutge de l’Audiència Nacional que instrueix el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha rebutjat la petició de la defensa de l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero d’ajornament de la seva declaració prevista per demà en relació amb la peça separada del cas sobre les joies trobades a l’escorcoll del seu despatx a la seu del PSOE, al carrer de Ferraz de Madrid.
En una interlocutòria, de tres pàgines i a la que ha tingut accés El Món, el titular del Tribunal Central d’Instància número 4 de l’Audiència Nacional, justifica que ara per ara la citació no suposa cap pèrdua real del seu dret de defensa perquè els fets són els mateixos que els de la caus principal. Al capdavall, pel togat la troballa de les joies no modifica cap dels fets de la imputació principal, només que amplia els possibles delictes comesos com ara contraban o delicte fiscal.
El jutge va decidir obrir la peça separada després de rebre una taxació pericial que situava el seu valor en més 1,3 milions d’euros. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat posposar la declaració al·legant la “imminència de l’acte i el brevíssim lapse de temps entre la incoació de la peça i l’assenyalament per al moment de la seva declaració com a investigat”.
Normés és una qüestió d’ordre
El magistrat , en la resolució, recorda que la peça separada només respon a una “necessitat d’ordenació processal davant l’eventual rellevància d’aquests mateixos fets en matèria de delicte fiscal i contraban”. Una circumstància, però, que en cap cas “no altera l’objecte fàctic ni introdueix elements sorprenents que exigeixin més temps de preparació”. En aquest sentit, considera que no hi ha cap mena d’indefensió material i que pot declarar pels mateixos fets que motiven la citació, tot plegat per raons de coherència i economia processal. A més, per altra banda, recorda que pot demanar noves declaracions o diligències complementàries al marge de la declaració d’aquest dimecres.