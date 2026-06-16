El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, que investiga l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ha demostrat el seu caràcter discret en dues interlocutòries, d’onze i tres pàgines i a les que ha tingut accés El Món, amb què llegeix la cartilla a les acusacions populars del cas. En aquest sentit, ha rebutjat amb tots els pronunciaments la sol·licitud de l’acusació popular unificada perquè totes les acusacions puguin ser presents a les diligències d’investigació que es practiquin, com ara la declaració com a investigat, prevista per dimecres i dijous d’aquesta setmana, del principal acusat del cas, Zapatero. Una manera d’evitar que les declaracions esdevinguin més circ mediàtic del necessari.
En una interlocutòria, el magistrat deixa clar, amb una delicada lliçó de dret processal, que les diligències instructores “no són actes públics”. Per altra banda, recorda que s’han concentrat la representació i defrensa de les acusacions populars en un únic procurador i lletrat, en aquest cas, el del PP, que centralitza l’ofensiva representativa de la figura acusatòria. De fet, el passat 26 de maig va dictar una resolució on justificava la mesura per ser la representació lletrada que havia presentat l’escrit de manera complerta i per la seva representativitat institucional davant les altres acusacions que són Vox, Manos Limpias o Hazte Oir. En aquest sentit, cal remarcar que amb l’altra interlocutòria, el magistrat rebutja els recursos de reforma de Liberum, Vox, Hazteoir.org i un particular contra la seva decisió d’agrupar totes les acusacions sota la representació i direcció lletrada del PP.
Els drets, protegits
En la interlocutòria, el magistrat Calama, fidel al seu estil, avisa que les acusacions populars personades no cal que cridin al Sacramental per vulneració de drets a la tutela judicial efectiva, perquè “conserven íntegrament el seu dret a conèixer el contingut i el resultat de les diligències, tant mitjançant l’accés al núvol de documents −que ja tenen habilitat−, com a través de la informació i els trasllats que, en compliment de la seva funció, ha de proporcionar la representació unificada”. Per tant, afegeix, “no hi ha cap perjudici per als seus drets processals ni raó que justifiqui una excepció del règim propi de la unificació acordada”.