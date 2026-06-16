El govern espanyol no té cap intenció d’avançar les eleccions generals i manté el seu objectiu d’esgotar la legislatura fins al 2027. Així ho ha reiterat aquest dimarts la Moncloa després que Junts hagi registrat una esmena en una moció del PP per reclamar la convocatòria de comicis anticipats, una iniciativa que es votarà aquesta setmana al Congrés. Fonts de l’executiu han deixat clar que la petició dels juntaires no altera els plans de Pedro Sánchez, ni tan sols en el cas que la cambra baixa l’acabi aprovant. Segons remarquen, la convocatòria electoral és una prerrogativa “exclusiva” del president del govern espanyol i, en aquests moments, “no tindria cap sentit” dissoldre les Corts.
Des de la Moncloa interpreten el moviment de Junts com la constatació d’una ruptura política que consideren assumida des de fa temps. “Per a nosaltres no canvia res”, apunten les mateixes fonts, que recorden que la formació independentista ja havia retirat el seu suport al govern i havia deixat de negociar amb l’executiu espanyol. Per això, consideren que la iniciativa respon més a un posicionament polític que no pas a una advertència efectiva.
Madrid respecta però no comparteix
La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha insistit aquest dimarts que l’executiu “respecta” la proposta de Junts, però que no la comparteix. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha defensat la continuïtat de la legislatura i ha reivindicat una agenda “transformadora” que, segons ha dit, arriba fins al 2027 i fins i tot “més enllà”. Saiz ha argumentat que el govern continua centrat en el desplegament dels fons europeus Next Generation, l’aprovació de mesures socials i la culminació de la plena aplicació de la llei d’amnistia. “Aquest govern té un full de serveis impecable. No ha deixat de treballar en cap moment i continua amb la mirada posada en el 2027 i més enllà”, ha afirmat.
En defensa de Zapatero
En paral·lel, la Moncloa també ha sortit en defensa de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que declara aquest dimecres a l’Audiència Nacional. L’executiu ha reclamat respecte per la seva presumpció d’innocència i ha expressat la seva “total confiança” que donarà les explicacions pertinents. Amb aquest escenari polític i judicial, Saiz ha assegurat que el govern afronta la setmana “amb serenitat, tranquil·litat i sense por”.