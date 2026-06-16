El gobierno español no tiene intención de adelantar las elecciones generales y mantiene su objetivo de agotar la legislatura hasta 2027. Así lo ha reiterado este martes la Moncloa después de que Junts haya registrado una enmienda en una moción del PP para reclamar la convocatoria de comicios anticipados, una iniciativa que se votará esta semana en el Congreso. Fuentes del ejecutivo han dejado claro que la petición de los miembros de Junts no altera los planes de Pedro Sánchez, ni siquiera en el caso de que la cámara baja termine aprobándola. Según remarcan, la convocatoria electoral es una prerrogativa “exclusiva” del presidente del gobierno español y, en estos momentos, “no tendría sentido” disolver las Cortes.

Desde la Moncloa interpretan el movimiento de Junts como la constatación de una ruptura política que consideran asumida desde hace tiempo. “Para nosotros no cambia nada”, apuntan las mismas fuentes, que recuerdan que la formación independentista ya había retirado su apoyo al gobierno y había dejado de negociar con el ejecutivo español. Por eso, consideran que la iniciativa responde más a un posicionamiento político que a una advertencia efectiva.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante un pleno extraordinario en el Congreso / Ananda Manjón (Europa Press)

Madrid respeta pero no comparte

La portavoz del gobierno español, Elma Saiz, ha insistido este martes en que el ejecutivo “respeta” la propuesta de Junts, pero no la comparte. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha defendido la continuidad de la legislatura y ha reivindicado una agenda “transformadora” que, según ha dicho, llega hasta 2027 e incluso “más allá”. Saiz ha argumentado que el gobierno sigue centrado en el despliegue de los fondos europeos Next Generation, la aprobación de medidas sociales y la culminación de la plena aplicación de la ley de amnistía. “Este gobierno tiene un expediente impecable. No ha dejado de trabajar en ningún momento y continúa con la mirada puesta en 2027 y más allá”, ha afirmado.

En defensa de Zapatero

En paralelo, la Moncloa también ha salido en defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que declara este miércoles en la Audiencia Nacional. El ejecutivo ha reclamado respeto por su presunción de inocencia y ha expresado su “total confianza” en que dará las explicaciones pertinentes. Con este escenario político y judicial, Saiz ha asegurado que el gobierno afronta la semana “con serenidad, tranquilidad y sin miedo”.