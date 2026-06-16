El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cada vez se encuentra más acosado por los casos de corrupción a su alrededor. Unos escándalos que están sacudiendo el árbol de la política española y que ponen al presidente español en una situación extremadamente delicada. Junts, ahora, ha registrado una enmienda a una moción del PP en la cual se reclama al Congreso de los Diputados la convocatoria de elecciones.

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La formación de Junts detalla que el grupo parlamentario en la cámara española encabezado por Míriam Nogueras ha registrado la enmienda ante una “situación de extrema debilidad” del gobierno español y su incapacidad para “salir de la situación de bloqueo” después de que los mismos de Junts rompieran relaciones con el PSOE y Sumar (el autodenominado gobierno progresista). La enmienda presentada por Junts -que se debería votar este jueves en la cámara española- insta a Sánchez a disolver las Cortes Generales y anunciar la convocatoria de elecciones en el Estado español. La decisión de Junts, sin embargo, todavía está en manos del PP, ya que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo debe decidir si acepta incluir la enmienda en su moción aunque esta votación no acabe siendo jurídicamente vinculante.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una sesión / ACN

Sánchez bajo asedio

El estallido de los casos de corrupción alrededor del PSOE, de cargos afines a Sánchez e incluso en su entorno familiar ha puesto al presidente español en una posición de gran debilidad. La decisión de Junts hará que los grupos de la cámara, por tanto, deban posicionarse en la posible convocatoria electoral. Un posicionamiento que no es vinculante, ya que la decisión de convocar elecciones continuará siendo exclusivamente del presidente español, Pedro Sánchez. La decisión de Junts, que llega después de todos los casos de corrupción, ha sido celebrada desde el PP, partido que ha calificado de «importante» el paso dado por la formación de Junts.