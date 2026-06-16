El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido este martes al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que mantener la legislatura sin impulsar cambios de fondo no tiene sentido. “Aguantar sin sentido es una tontería”, ha afirmado en atención a los medios en el Congreso, en medio de la crisis política derivada de los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE. Las declaraciones llegan después de que Junts haya presentado una enmienda a una moción del PP para reclamar la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Aunque descarta explícitamente esta opción, Rufián ha insistido en que la continuidad del ejecutivo solo se puede justificar si sirve para aprobar medidas útiles para la ciudadanía.

“Nos puede llegar a parecer bien que aguante, pero ¿por qué? ¿Para decir que los otros son peores? Eso ya lo sabemos, es de primero de izquierdas”, ha afirmado. En este sentido, ha reclamado a Sánchez iniciativas para frenar la especulación en la vivienda y avanzar hacia una fiscalidad más justa. “La gente necesita una izquierda que no dé vergüenza”, ha añadido.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez / Europa Press

Explicaciones sobre Zapatero

El dirigente republicano también se ha referido a la declaración prevista este miércoles del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez. Rufián ha pedido que ofrezca explicaciones “legales y morales” tan pronto como sea posible. Además de Zapatero, ha apuntado que también la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, debería aclarar las informaciones aparecidas en los últimos días. “Que se explique lo que es legal y lo que es moral”, ha remarcado.

Crítica a Junts

Horas después de sus declaraciones, Rufián ha elevado el tono contra Junts en una publicación en la red social X. El republicano ha advertido que, si los de Junts y el PP son capaces de pactar una iniciativa parlamentaria para exigir elecciones, también podrían acabar impulsando conjuntamente una moción de censura. “Si Junts y PP pactan una enmienda —que Vox votará— para acabar con el gobierno, también Junts y PP pactarán una moción de censura —que Vox votará— para acabar con el gobierno. Es decir: Feijóo, Abascal y Puigdemont. ¿No?”, ha escrito.

Entiendo que si Junts y PP pactan una enmienda (que VOX votará) para acabar con el Gobierno también Junts y PP pactarán una moción de censura (que VOX votará) para acabar con el Gobierno.



Es decir: Feijóo, Abascal y Puigdemont.



¿No? — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 16, 2026

La Moncloa descarta elecciones

Por su parte, el gobierno español rechaza cualquier escenario de adelanto electoral. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que el ejecutivo mantiene intacta su agenda política y ha defendido la continuidad de la legislatura: “Este gobierno tiene un historial impecable. No ha dejado de trabajar en ningún momento y continúa con la mirada puesta en el 2027 y más allá del 2027”, ha afirmado. Desde la Moncloa recuerdan, además, que la convocatoria de elecciones es una potestad exclusiva del presidente del gobierno español.