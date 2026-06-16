El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha advertit aquest dimarts el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que mantenir la legislatura sense impulsar canvis de fons no té sentit. “Aguantar per res és una tonteria”, ha afirmat en una atenció als mitjans al Congrés, enmig de la crisi política derivada dels presumptes casos de corrupció que afecten l’entorn del PSOE. Les declaracions arriben després que Junts hagi presentat una esmena a una moció del PP per reclamar la convocatòria d’eleccions generals anticipades. Tot i descartar explícitament aquesta opció, Rufián ha insistit que la continuïtat de l’executiu només es pot justificar si serveix per aprovar mesures útils per a la ciutadania.
“Ens pot arribar a semblar bé que aguanti, però per què? Per dir que els altres són pitjors? Això ja ho sabem, és de primer d’esquerres”, ha afirmat. En aquest sentit, ha reclamat a Sánchez iniciatives per frenar l’especulació en l’habitatge i avançar cap a una fiscalitat més justa. “La gent necessita una esquerra que no faci vergonya”, ha afegit.
Explicacions sobre Zapatero
El dirigent republicà també s’ha referit a la declaració prevista aquest dimecres de l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge. Rufián ha demanat que ofereixi explicacions “legals i morals” tan aviat com sigui possible. A més de Zapatero, ha apuntat que també la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, hauria d’aclarir les informacions aparegudes els darrers dies. “Que s’expliqui el que és legal i el que és moral”, ha remarcat.
Crítica a Junts
Hores després de les seves declaracions, Rufián ha elevat el to contra Junts en una publicació a la xarxa social X. El republicà ha advertit que, si els juntaires i el PP són capaços de pactar una iniciativa parlamentària per exigir eleccions, també podrien acabar impulsant conjuntament una moció de censura. “Si Junts i PP pacten una esmena —que Vox votarà— per acabar amb el govern, també Junts i PP pactaran una moció de censura —que Vox votarà— per acabar amb el govern. És a dir: Feijóo, Abascal i Puigdemont. No?”, ha escrit.
Entiendo que si Junts y PP pactan una enmienda (que VOX votará) para acabar con el Gobierno también Junts y PP pactarán una moción de censura (que VOX votará) para acabar con el Gobierno.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 16, 2026
Es decir: Feijóo, Abascal y Puigdemont.
¿No?
La Moncloa descarta eleccions
Per la seva banda, el govern espanyol rebutja qualsevol escenari d’avançament electoral. La ministra portaveu, Elma Saiz ha assegurat que l’executiu manté intacta la seva agenda política i ha defensat la continuïtat de la legislatura: “Aquest govern té un full de serveis impecable. No ha deixat de treballar en cap moment i continua amb la mirada posada en el 2027 i més enllà del 2027”, ha afirmat. Des de la Moncloa recorden, a més, que la convocatòria d’eleccions és una potestat exclusiva del president del govern espanyol.