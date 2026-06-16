El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cada vegada es troba més assetjat pels casos de corrupció al seu voltant. Uns escàndols que estan sacsejant l’arbre de la política espanyola i que posen al president espanyol en una situació extremadament delicada. Junts, ara, ha registrat una esmena a una moció del PP en la qual es reclama el Congrés dels Diputats la convocatòria d’eleccions.
La formació juntaire detalla que el grup parlamentari a la cambra espanyola encapçalat per Míriam Nogueras ha registrat l’esmena davant d’una “situació d’extrema debilitat” del govern espanyol i a la seva incapacitat per “sortir de la situació de bloqueig” després que els mateixos juntaires trenquessin relacions amb el PSOE i Sumar (l’autoanomenat govern progressista). L’esmena presentada per Junts -que s’hauria de votar aquest dijous a la cambra espanyola- insta Sánchez a dissoldre les Corts Generals i l’anunci de convocatòria d’eleccions a l’Estat espanyol. La decisió de Junts, però, encara està en mans del PP, ja que el partit liderat per Alberto Núñez Feijóo ha de decidir si accepta incloure l’esmena a la seva moció tot i que aquesta votació no acabi sent jurídicament vinculant.
Sánchez sota setge
L’esclat dels casos de corrupció al voltant del PSOE, de càrrecs afins a Sánchez i fins i tot en el seu entorn familiar ha posat el president espanyol en una posició de gran debilitat. La decisió de Junts farà que els grups de la cambra, doncs, s’hagin de posicionar en la possible convocatòria electoral. Un posicionament que no és vinculant, ja que la decisió de convocar eleccions continuarà sent exclusivament del president espanyol, Pedro Sánchez. La decisió de Junts, que arriba després de tots els casos de corrupció ha estat celebrada des del PP, partit que ha qualificat “d’important” el pas fet per la formació juntaire.