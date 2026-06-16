L’activitat de Junts al Congrés aquest dimarts no s’ha limitat a la polèmica per l’esmena que reclamava eleccions anticipades i que, finalment, ha acabat vetada per la Mesa de la cambra. El partit també ha aprofitat el debat sobre la lluita contra els discursos d’odi en l’esport per denunciar la “catalanofòbia” en competicions i esdeveniments esportius i reclamar mesures per combatre-la. Durant la seva intervenció, el diputat Josep Maria Cervera ha defensat que la catalanofòbia sigui “reconeguda i combatuda amb la mateixa contundència que qualsevol altra forma de discriminació”. Segons Junts, les institucions de l’Estat continuen ignorant insults, càntics i expressions de menyspreu dirigides contra Catalunya, la llengua catalana, els seus símbols o les aficions i clubs catalans.
Crítiques a la “normalització” dels insults
Cervera ha assegurat que durant anys s’han “normalitzat” comportaments i expressions catalanòfobes en estadis i recintes esportius sota el paraigua de la rivalitat entre equips. El diputat ha sostingut que actituds similars dirigides contra altres col·lectius serien objecte de sanció i de rebuig institucional immediat. En aquest context, ha advertit que la lluita contra els discursos d’odi “no és creïble si deixa fora Catalunya” i ha reclamat una resposta més contundent davant aquest tipus de comportaments.
Reivindicació de les seleccions catalanes
Junts també ha aprofitat el debat per tornar a reivindicar l’oficialitat de les seleccions esportives catalanes. El partit considera que PSOE i PSC mantenen bloquejada una demanda històrica de l’esport català i defensa que Catalunya pugui competir internacionalment de la mateixa manera que ho fan altres nacions sense estat, com Escòcia, Gal·les, Irlanda del Nord, les Illes Fèroe o Groenlàndia.
Esmenes contra la discriminació lingüística
Entre les propostes registrades, Junts planteja incorporar explícitament la catalanofòbia entre les conductes objecte de prevenció i sanció, reconèixer la discriminació lingüística com una forma específica d’intolerància, protegir els símbols institucionals catalans i defensar el dret dels esportistes catalans a competir sota les seves pròpies seleccions en competicions internacionals.