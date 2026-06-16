La majoria de PSOE i Sumar a la Mesa del Congrés dels Diputats ha impedit aquest dimarts que prosperi l’esmena presentada per Junts per reclamar a Pedro Sánchez la convocatòria d’eleccions anticipades. L’òrgan de govern de la cambra ha acordat inadmetre la iniciativa després d’assumir el criteri dels lletrats, que conclouen que la convocatòria de comicis és una competència exclusiva del president del govern espanyol i, per tant, queda fora de l’àmbit de decisió del ple.
La decisió arriba poques hores després que Junts registrés una esmena a una moció del PP que instava el president del govern espanyol a convocar eleccions generals anticipades, davant el que els juntaires consideren una situació de bloqueig polític i una manca de majoria parlamentària estable per sostenir la legislatura.
El PP també veu rebutjada la seva proposta
La Mesa ha resolt la qüestió en una reunió telemàtica d’urgència convocada per la presidenta de la cambra, Francina Armengol. Segons ha informat el Congrés, tant l’esmena de Junts com una altra presentada pel PP “envaeixen competències reservades a la presidència del govern”, motiu pel qual han estat rebutjades. Els populars també havien registrat una proposta en què reclamaven al govern espanyol que reconegués que la legislatura havia arribat al seu final i retornés la paraula als ciutadans mitjançant una convocatòria electoral. El partit d’Alberto Núñez Feijóo sosté que la seva iniciativa es va registrar abans que la de Junts i que no hi havia hagut cap coordinació prèvia entre ambdues formacions.
Junts carrega contra Sánchez
La decisió de la Mesa ha provocat una ràpida reacció dels juntaires. En un comunicat, el grup de Míriam Nogueras ha qualificat d’“inaudit” el veto i ha assegurat que posa de manifest la “debilitat extrema” de l’executiu de Sánchez. Segons Junts, el govern espanyol és “incapaç d’afrontar una senzilla votació al ple”. La formació també ha recordat que el febrer del 2025 la mateixa Mesa va admetre a tràmit una proposició no de llei impulsada per Junts que instava Sánchez a sotmetre’s a una qüestió de confiança, una iniciativa que finalment va ser retirada a petició del mediador internacional Francisco Galindo per evitar una ruptura amb el govern espanyol. Ara, però, el partit considera que el veto confirma el deteriorament de la relació amb la Moncloa i la fragilitat parlamentària de l’executiu.