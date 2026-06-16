La mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso de los Diputados ha impedido este martes que prospere la enmienda presentada por Junts para reclamar a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones anticipadas. El órgano de gobierno de la cámara ha acordado inadmitir la iniciativa tras asumir el criterio de los letrados, que concluyen que la convocatoria de comicios es una competencia exclusiva del presidente del gobierno español y, por lo tanto, queda fuera del ámbito de decisión del pleno.

La decisión llega pocas horas después de que Junts registrara una enmienda a una moción del PP que instaba al presidente del gobierno español a convocar elecciones generales anticipadas, ante lo que los juntaires consideran una situación de bloqueo político y una falta de mayoría parlamentaria estable para sostener la legislatura.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una imagen del 11 de febrero en la tribuna del hemiciclo / ACN

El PP también ve rechazada su propuesta

La Mesa ha resuelto la cuestión en una reunión telemática de urgencia convocada por la presidenta de la cámara, Francina Armengol. Según ha informado el Congreso, tanto la enmienda de Junts como otra presentada por el PP “invaden competencias reservadas a la presidencia del gobierno”, motivo por el cual han sido rechazadas. Los populares también habían registrado una propuesta en la que reclamaban al gobierno español que reconociera que la legislatura había llegado a su fin y devolviera la palabra a los ciudadanos mediante una convocatoria electoral. El partido de Alberto Núñez Feijóo sostiene que su iniciativa se registró antes que la de Junts y que no había habido ninguna coordinación previa entre ambas formaciones.

Junts carga contra Sánchez

La decisión de la Mesa ha provocado una rápida reacción de los juntaires. En un comunicado, el grupo de Míriam Nogueras ha calificado de “inaudito” el veto y ha asegurado que pone de manifiesto la “debilidad extrema” del ejecutivo de Sánchez. Según Junts, el gobierno español es “incapaz de afrontar una sencilla votación en el pleno”. La formación también ha recordado que en febrero de 2025 la misma Mesa admitió a trámite una proposición no de ley impulsada por Junts que instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, una iniciativa que finalmente fue retirada a petición del mediador internacional Francisco Galindo para evitar una ruptura con el gobierno español. Ahora, sin embargo, el partido considera que el veto confirma el deterioro de la relación con la Moncloa y la fragilidad parlamentaria del ejecutivo.