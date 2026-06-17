El Congreso de los Diputados ha vivido este miércoles un nuevo choque político después de que Junts, el PP y Vox hayan reprochado al PSOE y Sumar el veto a las enmiendas que pedían abrir el debate sobre un posible adelanto electoral. Las tres formaciones consideran que la decisión de la Mesa supone una restricción del debate parlamentario, lo que evidencia la debilidad del gobierno español.

El diputado de Junts Josep Maria Cruset ha criticado que se haya impedido la votación y ha acusado al ejecutivo de tener miedo al resultado. “Prohibir hablar, prohibir votar. ¿De qué tienen miedo?”, se ha preguntado. Según Cruset, el gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en una situación de “minoría parlamentaria” y es “incapaz de aprobar presupuestos o impulsar sus principales leyes”, lo que convierte la legislatura en “muerta”.

Pedo Sánchez i Francina Armengol parlen al Congrés dels diputats | Europa Press

Acusaciones de censura

En la misma línea, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha calificado el veto de “acto cobarde” y ha asegurado que “cuando se amordaza un parlamento, muere la democracia”. Muñoz ha defendido que el Congreso debe poder debatir cualquier iniciativa, incluidas las que plantean la disolución de las Cortes, y ha recordado otros episodios en los que, según ha dicho, sí se habían admitido votaciones similares. Desde Vox también se ha criticado la decisión de la Mesa, que consideran fruto de la “discrecionalidad y arbitrariedad” del PSOE y Sumar.

Por parte de los socialistas, el diputado Arnau Ramírez ha defendido la decisión y ha cargado contra la coincidencia de posiciones entre Junts y la extrema derecha. Ramírez ha asegurado que el gobierno mantiene una mayoría parlamentaria “que gana votaciones cada semana” y ha negado que el ejecutivo se encuentre en una situación de debilidad.

Rufián carga contra Junts y el PP

En medio del debate, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha acusado a Junts de llevar “dos años pactando con los que nos quieren ilegalizar”, en referencia al PP y Vox. Rufián ha criticado también que el foco mediático se centre en disputas internas y ha reclamado a la prensa catalana que “hable más de los pactos de Junts con PP y Vox” y menos de lo que ha calificado de “salseo político”.

Gabriel Rufián en el Congreso / ACN

El PNB reclama presupuestos y apunta a Zapatero

También ha intervenido la diputada del PNB Maribel Vaquero para reclamar que el gobierno presente los presupuestos del 2027, y ha advertido que, si no los consigue aprobar, debería disolver las Cortes. Vaquero también ha situado el debate político del día en la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que se le investiga por cuestiones “muy graves”.