El Congrés dels Diputats ha viscut aquest dimecres un nou xoc polític després que Junts, el PP i Vox hagin retret al PSOE i Sumar el veto a les esmenes que demanaven obrir el debat sobre un possible avançament electoral. Les tres formacions consideren que la decisió de la Mesa suposa una restricció del debat parlamentari, fet que evidencia la debilitat del govern espanyol.
El diputat de Junts Josep Maria Cruset ha criticat que s’hagi impedit la votació i ha acusat l’executiu de tenir por al resultat. “Prohibir parlar, prohibir votar. De què tenen por?”, s’ha preguntat. Segons Cruset, el govern de Pedro Sánchez es troba en una situació de “minoria parlamentària” i és “incapaç d’aprovar pressupostos o impulsar les seves principals lleis”, cosa que converteix la legislatura en “morta”.
Acusacions de censura
En la mateixa línia, la portaveu del PP, Ester Muñoz, ha qualificat el veto d’“acte covard” i ha assegurat que “quan s’emmordassa un parlament, mor la democràcia”. Muñoz ha defensat que el Congrés ha de poder debatre qualsevol iniciativa, incloses les que plantegen la dissolució de les Corts, i ha recordat altres episodis en què, segons ha dit, sí que s’havien admès votacions similars. Des de Vox també s’ha criticat la decisió de la Mesa, que consideren fruit de la “discrecionalitat i arbitrarietat” del PSOE i Sumar.
Per part dels socialistes, el diputat Arnau Ramírez ha defensat la decisió i ha carregat contra la coincidència de posicions entre Junts i l’extrema dreta. Ramírez ha assegurat que el govern manté una majoria parlamentària “que guanya votacions cada setmana” i ha negat que l’executiu es trobi en una situació de debilitat.
Rufián carrega contra Junts i el PP
Enmig del debat, el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, ha acusat Junts de portar “dos anys pactant amb els que ens volen il·legalitzar”, en referència al PP i Vox. Rufián ha criticat també que el focus mediàtic se centri en disputes internes i ha reclamat a la premsa catalana que “parli més dels pactes de Junts amb PP i Vox” i menys del que ha qualificat de “salseig polític”.
El PNB reclama pressupostos i apunta a Zapatero
També ha intervingut la diputada del PNB Maribel Vaquero per reclamar que el govern presenti els pressupostos del 2027, i ha advertit que, si no els aconsegueix aprovar, hauria de dissoldre les Corts. Vaquero també ha situat el debat polític del dia en la declaració de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, assenyalant que se l’investiga per qüestions “molt greus”.