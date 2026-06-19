Nuevo envite político del Partido Popular. Este viernes, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha registrado una nueva moción en el Congreso de los Diputados para reclamar la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria anticipada de elecciones. La iniciativa llega después de que esta semana la Mesa de la cámara, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, vetó dos enmiendas presentadas por el PP y Junts que perseguían el mismo objetivo. Los populares confían en que esta vez la propuesta supere el filtro de la Mesa tras haber modificado su redacción para adaptarla a los criterios de los servicios jurídicos del Congreso. Fuentes del partido de Feijóo aseguran que “no comprenderían” que el texto volviera a ser rechazado.

Una nueva iniciativa

Esta vez, los populares han optado por registrar una nueva moción con varios puntos. Además de reclamar la dimisión “inmediata” de Sánchez y de su gobierno, el texto insta a convocar elecciones y pide que el Congreso se posicione contra las limitaciones a determinados debates parlamentarios, en referencia al veto impuesto esta semana por la Mesa. El PP considera que el ejecutivo se encuentra en una situación de debilidad política y sostiene que ya no dispone del apoyo necesario para gobernar con normalidad. La secretaria general popular, Cuca Gamarra, ha defendido que el gobierno de Sánchez “no da más de sí” e insistió en la necesidad de dar la palabra a los ciudadanos.

Pedo Sánchez i Francina Armengol parlen al Congrés dels diputats | Europa Press

La nueva ofensiva parlamentaria se suma a otros movimientos impulsados por el PP en los últimos días. Los populares ya han registrado una iniciativa similar en el Senado, donde disponen de mayoría absoluta, y también han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso. La posibilidad de un adelanto electoral sigue siendo el principal punto de confrontación entre el gobierno español y la oposición, en medio del escándalo político por los casos de corrupción que salpican el entorno del PSOE.

El veto de la Mesa

La polémica se remonta al martes, cuando la Mesa del Congreso inadmitió dos enmiendas —una del PP y otra de Junts— que pedían que la cámara se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral. El órgano justificó la decisión argumentando que la convocatoria de elecciones y la cuestión de confianza son prerrogativas que corresponden exclusivamente al presidente del gobierno español. A pesar de todo, al día siguiente el pleno aprobó una moción del PP contra el ejecutivo de Sánchez con los votos de Vox y Junts, pero sin incluir la petición de elecciones anticipadas.