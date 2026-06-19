Nou embat polític del Partit Popular. Aquest divendres, el partit liderat per Alberto Núñez Feijóo ha registrat una nova moció al Congrés dels Diputats per reclamar la dimissió de Pedro Sánchez i la convocatòria anticipada d’eleccions. La iniciativa arriba després que aquesta setmana la Mesa de la cambra, on PSOE i Sumar tenen majoria, vetés dues esmenes presentades pel PP i Junts que perseguien el mateix objectiu. Els populars confien que aquesta vegada la proposta superi el filtre de la Mesa després d’haver-ne modificat la redacció per adaptar-la als criteris dels serveis jurídics del Congrés. Fonts del partit de Feijóo asseguren que “no comprendrien” que el text tornés a ser rebutjat.
Una nova iniciativa
Aquest cop, els populars han optat per registrar una nova moció amb diversos punts. A més de reclamar la dimissió “immediata” de Sánchez i del seu govern, el text insta a convocar eleccions i demana que el Congrés es posicioni contra les limitacions a determinats debats parlamentaris, en referència al veto imposat aquesta setmana per la Mesa. El PP considera que l’executiu es troba en una situació de debilitat política i sosté que ja no disposa del suport necessari per governar amb normalitat. La secretària general popular, Cuca Gamarra, ha defensat que el govern de Sánchez “no dona més de si” i ha insistit en la necessitat de donar la paraula als ciutadans.
La nova ofensiva parlamentària se suma a altres moviments impulsats pel PP en els darrers dies. Els populars ja han registrat una iniciativa similar al Senat, on disposen de majoria absoluta, i també han anunciat que recorreran davant del Tribunal Constitucional la decisió de la Mesa del Congrés. La possibilitat d’un avançament electoral continua sent el principal punt de confrontació entre el govern espanyol i l’oposició, enmig de l’escàndol polític pels casos de corrupció que esquitxen l’entorn del PSOE.
El veto de la Mesa
La polèmica es remunta a dimarts, quan la Mesa del Congrés va inadmetre dues esmenes —una del PP i una altra de Junts— que demanaven que la cambra es pronunciés sobre la necessitat d’un avançament electoral. L’òrgan va justificar la decisió argumentant que la convocatòria d’eleccions i la qüestió de confiança són prerrogatives que corresponen exclusivament al president del govern espanyol. Malgrat tot, l’endemà el ple va aprovar una moció del PP contra l’executiu de Sánchez amb els vots de Vox i Junts, però sense incloure la petició d’eleccions anticipades.