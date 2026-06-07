Les famílies dels presos han enviat una carta al papa Lleó XIV assenyalant les costures del sistema penitenciari català abans de la seva visita a Brians 1, prevista per a dimecres al matí, dins del programa del seu viatge a Catalunya, en què visitarà també Barcelona. La carta qüestiona pràctiques com el règim d’aïllament o les contencions i recorda al pontífex que, a Catalunya, s’han suïcidat cinc interns des de principi d’any. El cap de l’Església visitarà el centre de Sant Esteve Sesrovires, que és, segons recorden els familiars, “el que més denuncies ha rebut per presumptes maltractaments, pràctiques d’aïllament, contencions mecàniques i també suïcidis”.
L’escrit enviat al Papa afirma que el sistema català “no compleix els protocols internacionals”, malgrat que, comparat amb altres països que hagi pogut visitar, “pot semblar aparentment molt avançat”. “En realitat, està lluny dels objectius que marquen tant la Llei General Penitenciària com altres disposicions i reglaments”, diuen les famílies, que també veuen “símptomes de clara regressió impropis d’una societat occidental desenvolupada”.
En aquest sentit, demanen al Papa un compromís ferm contra “l’ús abusiu de la pràctica de contencions mecàniques”, sovint descontextualitzades i invisibilitzades, segons detallen de forma recurrent les famílies. També es demana acabar amb el règim d’aïllament, entre altres mesures que suposen un “deteriorament de la salut mental”.
En el cas de Brians 1, les dones hi són en règim preventiu a l’espera del judici i ocupen “àrees específiques dins dels recintes penitenciaris masculins”. Aquest fet, assenyala la carta, suposa tot un seguit “limitacions” en l’oferta d’activitats. Només són el 6% del total, ja que la majoria estan internes al centre per a dones de Wad Ras.
Assenyalen l’“empobriment econòmic” de les famílies
D’altra banda, recorden que l’empresonament d’un familiar suposa de facto un “empobriment econòmic” de les famílies que té un reconeixement social “pràcticament nul”. Les associacions de familiars, que aquest any han engegat una comissió al Parlament de Catalunya per fer-se veure, qüestionen les dificultats per visitar els seus parents reclusos, tant pel que fa als desplaçaments com pel que fa a les visites. També han denunciat, en el marc de la comissió, tractes abusius d’alguns funcionaris contra els familiars.
En defensa de les seves crítiques, les famílies detallen al pontífex que el cost de mantenir una persona a la presó és de 6.000 euros anuals, segons les dades oficials. “Els resultats quant a rehabilitació són clarament insuficients. Tenint en compte l’estigma social, la degradació personal, la salut mental i els efectes col·laterals sobre les famílies són gairebé sempre insuficients”, conclou la carta.
Lleó XIV visitarà la presó l’endemà de donar-se un bany de masses a Montjuïc i hores abans de beneir la nau de la basílica de la Sagrada Família. La intenció és que oficiï una eucaristia d’uns 20 minuts a l’auditori del centre. Les famílies, en la carta, li agraeixen la “sensibilitat” d’apropar-se “a un dels llocs més oblidats de la societat”.